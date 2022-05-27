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Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor... Tapu harcı, vergiler...

27.05.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konutta fahiş kira yapanlara karşı savaş başlatılırken yeni bir karar alındı. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 bin kişiyi izaha davet ederken, menkul ve gayrimenkullerin satışı veya kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ilişkin bu sitelerden kapsamlı bilgi alınmasının zorunlu kılınacağını bildirdi. Ayrıca tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemleri de yakın takibe alınacak.

Kayıt dışılık ve haksız fiyat oluşumları ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken gayrimenkul satış ve kiralama işlemleri de hükümetin yakın takibinde. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı dünkü açıklamasında 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi başlatacağını duyurmuştu. Bakanlık, bu kapsamda - İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirecek.

Geçtiğimiz günlerde devreye alınan düşük faizli kredi desteğini de içeren paketin açıklanmasının ardından fahiş kiralar için yeni bir karar alındı. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı. İncelemelerde kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlendi.

MALİYE 8 BAŞLIKTA UYARDI

Sabah’ta yer alan haberde tapu işlemlerinin gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden yapılmasını teşvik için başlatılan kampanya kapsamında Maliye de vatandaşları 8 başlıkta uyardı:

Tapu harçları, emlak vergi değerinden az olmamak üzere gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden ödenmelidir.
Nakit veya banka kredisiyle alım-satım yapsanız da tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeniz gerekiyor.
Eksik ödenen tapu harçları Maliye tarafından alıcı-satıcıdan cezalı olarak tahsil ediliyor. Risk almayın, gerçek alım bedellerini beyan edin. Daha az vergi ödemek için ev faturasının düşük rakamdan kesilmesine izin vermeyin.
Müteahhitlerden inşaat şirketlerinden ve işleminize aracılık eden komisyonculardan ödediğiniz bedel karşılığında fatura alın.
Tapu müdürlüklerinde yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan işlemler nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor, kayıtsız aracılık hizmetleri vergi kaybına neden oluyor.
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