Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor... Tapu harcı, vergiler...

Kayıt dışılık ve haksız fiyat oluşumları ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken gayrimenkul satış ve kiralama işlemleri de hükümetin yakın takibinde. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı dünkü açıklamasında 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi başlatacağını duyurmuştu. Bakanlık, bu kapsamda - İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirecek.

Geçtiğimiz günlerde devreye alınan düşük faizli kredi desteğini de içeren paketin açıklanmasının ardından fahiş kiralar için yeni bir karar alındı. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı. İncelemelerde kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlendi.

MALİYE 8 BAŞLIKTA UYARDI

Sabah’ta yer alan haberde tapu işlemlerinin gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden yapılmasını teşvik için başlatılan kampanya kapsamında Maliye de vatandaşları 8 başlıkta uyardı: