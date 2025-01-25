FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kooperatif kuran girişimci kadınlar kaya odalarda mantar üretiyor! "Yapabilir miyiz diyorduk ama başardık"

Kooperatif kuran girişimci kadınlar kaya odalarda mantar üretiyor! "Yapabilir miyiz diyorduk ama başardık"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.01.2025 16:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimci kadın hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Nevşehir. Peri bacalarıyla ünlü Nevşehir ilinin Tatlarin beldesinde bir araya gelerek kooperatif kuran girişimci kadınlar, asırlık handaki kaya odalarda kültür mantarı üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kooperatif üyesi kadınlardan Hacer Biltekin, "İki kadının bir araya geldiğinde yapamayacağı şey yoktur dedi.

Tatlarin Belediyesinin öncülüğünde 2021'de kurulan Tatlarin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hem yöresel ürünlerin katma değere dönüşmesine imkan sundu hem de kadınların iş hayatına katılmasına katkı sundu.

Hissenet

Kooperatifte kurulduğundan beri el işi ve yöresel lezzetleri hazırlayarak satışa sunan kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığının "Sofranın İncileri Projesi" kapsamında kültür mantarcılığı ile ilgili hibe desteği aldı.

Kadınlar, beldedeki eski han binasının belediye tarafından restore edilmesinin ardından proje kapsamında teslim aldıkları mantar kompostu, raflar, havalandırma ve sulama cihazlarıyla asırlık handaki kaya odalarda kültür mantarı üretimine başladı.

İlk hasadı yapan kadınlar, ürünlerini Nevşehir ve çevresine pazarlıyor.

KADINLAR ÜRETİMDE BAŞARININ GURURUNU YAŞIYOR

KADINLAR ÜRETİMDE BAŞARININ GURURUNU YAŞIYOR

Kooperatif Başkanı Nazife Selvi, 6 kadınla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Selvi, şöyle konuştu:

"Yemek yapmayı, köy ürünleri üretmeyi sevdiğimiz için bir şeyler yapmak istedik. Köyümüz kalkınsın, kadınlarımızın da işi olsun istedik. El işi ile başladık ama fazla gelir olmadı. Beldemizde eski bina olduğu için değerlendirmek istedik, Sayın Valimiz de bizi destekledi. Mantar projesine başvurduk. Bu bina eskiden han olarak kullanılmış. Biz de inceledik buranın nem oranı fazla, mantar üretimine uygun olduğu için değerlendirmek istedik. Burada verim umduğumuzdan daha iyi oldu. Buradaki başka kaya odalarda da mantar üretimi yaparak alanımızı genişletmek istiyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir mantar kadın girişimci Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a sert tepki! "Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı..."

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a sert tepki! "Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı..."

Hem 32 yıllık hem de 2. el! Avusturya'dan söküp getirmişler...

Hem 32 yıllık hem de 2. el! Avusturya'dan söküp getirmişler...

Limiti 2 milyona çıktı 'Ortalama için uygun fiyat'

Limiti 2 milyona çıktı 'Ortalama için uygun fiyat'

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

Resmi Gazete yayımladı: Muayene katılım ücretleri belli oldu

Resmi Gazete yayımladı: Muayene katılım ücretleri belli oldu

Kooperatif kuran girişimci kadınlar kaya odalarda mantar üretiyor

Kooperatif kuran girişimci kadınlar kaya odalarda mantar üretiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.