KOSGEB kredi başvuru sayfası! İşletmelere 75 bin TL krediye nasıl başvuru yapılır?

KOSGEB kredi desteklerinden yararlanmak isteyen birçok kişi, ‘KOSGEB kredi başvuruları’ hakkında araştırmalar yapıyor. KOSGEB kredisi kapsamında küçük işletmeler 3 ay olmak üzere toplamda azami 75 bin liralık kredi ödemesinden faydalanacak. Kredi ödemeleri 3 taksitte yapılacak. Koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca gelir kaybı yaşayan veya nakit akışında problem yaşayan sektörler de KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek. Peki KOSGEB 75 bin liralık krediye nasıl başvuru yapılır? KOSGEB 75 bin kredi başvurusu için TIKLAYIN!

KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır?

Mikro ve küçük işletmeler başvuru kriterlerini karşılaması sonrasında www.kosgeb.gov.tr adresinde e-Hizmetler bölümünden başvurularını yapabilecek. E-Hizmetler menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek, online bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, öncelikle kayıt işlemlerini tamamlamalıdır. Ardından, KOSGEB kredi başvurularını gerçekleştirebilirler.

KOSGEB kredi ödemeleri, işletmelere 3 ay taksitle ödenecek. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyesinde koruyup korumadığı kontrol edilecektir.

KOSGEB kredi ödemesinden kimler yararlanabiliyor? Girişimcilik veya işe devam kredisinden yararlanan vatandaşlar, daha önce bu krediden yararlanamıyordu. Ancak yapılan açıklamalar ile beraber Girişimcilik ve İşe Devam kredisinden yararlanan işletmeler de bu krediden faydalanabilecek.