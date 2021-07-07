Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2021

"Kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Allah'a yakın olmak için yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen Müslümanlar, kurban fiyatlarını araştırıyor. İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2021...

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerinden yer ayırtmaya başladı ve kurban satış yerlerinde hareketlilik başladı.

Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanları yaklaşık 24 bin TL, küçükbaş hayvanlar da bin 800 TL ve 4 bin 500 TL arasında satılıyor.

Kurban satıl ve kesim yerlerine giden Müslümanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların olduğu bölgede hijyen kurallarına özen gösterildiği görüldü.

KREDİ KARTI İLE KURBAN KESİLİR Mİ? Kurbanlar nakit ile alınabildiği gibi kredi kartı kullanarak da alınabilir.