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Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2021

07.07.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kurban Bayramı'na günler kala "Kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı kurban kesme planı yapan Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk başladı. İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2021...

"Kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Allah'a yakın olmak için yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen Müslümanlar, kurban fiyatlarını araştırıyor. İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2021...

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerinden yer ayırtmaya başladı ve kurban satış yerlerinde hareketlilik başladı.
Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanları yaklaşık 24 bin TL, küçükbaş hayvanlar da bin 800 TL ve 4 bin 500 TL arasında satılıyor.
Kurban satıl ve kesim yerlerine giden Müslümanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların olduğu bölgede hijyen kurallarına özen gösterildiği görüldü.

KREDİ KARTI İLE KURBAN KESİLİR Mİ?

KREDİ KARTI İLE KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurbanlar nakit ile alınabildiği gibi kredi kartı kullanarak da alınabilir.

KURBAN BORCUNA FAİZ KARIŞMAMALI

KURBAN BORCUNA FAİZ KARIŞMAMALI
Kredi kartı ile taksit yaptırarak kurban alınabilir. Ancak kurbanın borcu gününde ödenmeli ve kurban borcuna faiz karışmamalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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