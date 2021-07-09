Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Yüzbinlerce kişi alıyor: 5 bin 641 TL olacak

Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 ay için oran belli oldu. Temmuz ayında enflasyon oranında zam alan memur ve emeklilerin yanında, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara da enflasyon oranı olan yüzde 8,45 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda yüzde 75 hisse oranı ile en yüksek ölüm aylığı ek ödemelerle beraber 5 bin 641 liraya yükseldi.

5 bin 641 liraya yükseldi!

Haziran enflasyonun açıklanmasının ardından 2021 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı açıklandı. Yeni açıklanan enflasyon oranı 8,45 olurken, buna göre dul ve yetim aylıkları da Temmuz ayında yüzde 8.45 zamlandı.

8,45 oranında yapılan enflasyon zammının üzerine bir de ek ödeme eklenecek. Buna göre de Temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte toplamda 491 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre ise en yüksek ölüm aylığı, ek ödeme dahil 5 bin 641 liraya çıkacak.

Ölüm aylığından kimler yararlanıyor? Ölüm aylığından vefat eden sigortalının çocukları, eşi, ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının geride kalan eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.