Kütahya Şeker borsada ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker’in halka arz büyüklüğü 197 milyon TL oldu

Kütahya Şeker’in SPK’ya başvurusunun onaylanmasının ardından 1 – 2 Temmuz tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından ise birçok kişi Kütahya Şeker’in borsada işlem göreceği tarihi de araştırmaya başladı. Yapılan talep toplamada halka arzın büyüklüğü 196,7 milyon TL oldu. Borsada işlem kodu KTSKR olarak belirlenen Kütahya Şeker, borsada ne zaman işlem görecek?

Kütahya Şeker’in halka arz büyüklüğü 197 milyon TL oldu

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzı 1 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler konuya ilişkin KAP açıklamasında; “Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi.” İfadelerini kullandı.

Kütahya Şeker paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 21 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 196.744.380 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadığı belirtildi.