KYK burs ve kredileri yattı mı? İşte TC kimlik numarasına göre burs ve kredi sorgulaması...

KYK burs ve kredilerinin 2021 Temmuz ayı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve kredilerinin Temmuz ayı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki her ay öğrencilerin hesabına yatırılan KYK burs ve kredileri yattı mı, KYK kredi ve burs ödemeleri nasıl sorgulanır?
KYK burs ve kredileri yattı mı?
Yükseköğrenim öğrencileri tarafından Temmuz ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.
KYK burs ve kredileriyle ilgili beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.
Temmuz ayının burs ve kredi ödemeleri, 6 ve 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenecek.
KYK bursu nedir?
KYK bursu, Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız şekilde verilen destek parasıdır.
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