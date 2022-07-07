Maaşlar arttı ama ödemeler de arttı! İşte kalem kalem asgari ücret etkisi…

Asgari ücret zammı 2022 Temmuz ayı için ikinci kez belirlendi. Enflasyon rakamlarının yüzde 80’e dayanmasıyla alım gücü azalan vatandaş için asgari ücrete yüzde 30’luk ara zam yapılarak 4 bin 253 lira olan rakam net olarak 5 bin 500 liraya yükseltildi. Brüt olarak ise 5004 TL’den 6 bin 471 TL’ye yükseldi. Ancak asgari ücrete yapılan artış ödenekleri de etkiledi. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, genel sağlık sigortası (GSS), BAĞ-KUR, isteğe bağlı sigorta, askerlik – doğum ve yurt dışı borçlanması primleri de asgari ücrete endeksli olarak değişecek.

KİMLERİN ÖDENEĞİ ARTACAK?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ Habertürk’te yer alan haberde, işsizlik ödeneği, işçinin son dört aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. İşsizlik ödeneğinin tavanı ise brüt asgari ücretin yüzde 80’i ile sınırlı bulunuyor. Buna göre, ocak – haziran döneminde 4.003,20 TL olan işsizlik ödeneği tavanı temmuz – aralık döneminde 5.176,80 TL olarak uygulanacak. Halen 2.001,60 TL olan en düşük işsizlik ödeneği tutarı ise asgari ücretin yüzde 40’ı olan 2.588,40 TL’ye yükselecek.

İşsizlik ödeneği almakta olanlardan, ödenek almaya başlamadan önceki 4 aylık brüt ücret ortalaması 10 bin liranın üzerinde olanlar, temmuz ayından itibaren artıştan yararlanacak. Örneğin, işsiz kalmadan önceki dört aylık ortalama ücreti 15 bin lira olan bir kişiye yüzde 40 üzerinden 6 bin liraya kadar işsizlik ödeneği bağlanabilecek iken yılın ilk yarısındaki 4.003,20 TL’lik tavandan işsizlik ödeneği bağlandı. Bu kişinin işsizlik ödeneği, temmuz ayından itibaren yeni tavan tutar olan 5.176,80 TL’ye çıkartılacak. İşsiz kalmadan önce son 4 ay 5004 TL ücretle çalışmış olanların işsizlik ödeneği ise artmayacak, 2001,60 TL olarak ödenmeye devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ Kısa çalışma ödeneği de son 12 aylık ortalama brüt ücretin yüzde 60’ı oranında bağlanıyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ocak – haziran döneminde 7 bin 506 lira tavan uygulandı. Yeni asgari ücretle tavan tutar 9.706,50 TL’ye yükseldi.

Buna göre, kısa çalışma ödeneği bağlanmadan önceki 12 aylık ortalama ücreti 12 bin 510 liranın üzerinde olanların ödenekleri asgari ücretteki artış nedeniyle yükselecek. Örneğin, son 12 aylık ortalama brüt ücreti 15 bin lira olan kişinin kısa çalışma ödeneği haziran ayında 7506 TL iken, temmuz ayında 9 bin liraya çıkacak.