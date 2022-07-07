FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Maaşlar arttı ama ödemeler de arttı! İşte kalem kalem asgari ücret etkisi…

Maaşlar arttı ama ödemeler de arttı! İşte kalem kalem asgari ücret etkisi…

07.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Yeni ücretin 5.500 TL’ye yükselmesiyle bazı ödemelerde de artış olacak. Türkiye’deki hemen herkesi kapsayacak asgari ücret artışı birçok alanda yeniden hesaplamalara neden olacak. Peki asgari ücretin değişmesi ile birlikte artış yaşanacak o ödemeler neler? İşte haberin detayları…

Asgari ücret zammı 2022 Temmuz ayı için ikinci kez belirlendi. Enflasyon rakamlarının yüzde 80’e dayanmasıyla alım gücü azalan vatandaş için asgari ücrete yüzde 30’luk ara zam yapılarak 4 bin 253 lira olan rakam net olarak 5 bin 500 liraya yükseltildi. Brüt olarak ise 5004 TL’den 6 bin 471 TL’ye yükseldi. Ancak asgari ücrete yapılan artış ödenekleri de etkiledi. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, genel sağlık sigortası (GSS), BAĞ-KUR, isteğe bağlı sigorta, askerlik – doğum ve yurt dışı borçlanması primleri de asgari ücrete endeksli olarak değişecek.

KİMLERİN ÖDENEĞİ ARTACAK?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
Habertürk’te yer alan haberde, işsizlik ödeneği, işçinin son dört aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. İşsizlik ödeneğinin tavanı ise brüt asgari ücretin yüzde 80’i ile sınırlı bulunuyor. Buna göre, ocak – haziran döneminde 4.003,20 TL olan işsizlik ödeneği tavanı temmuz – aralık döneminde 5.176,80 TL olarak uygulanacak. Halen 2.001,60 TL olan en düşük işsizlik ödeneği tutarı ise asgari ücretin yüzde 40’ı olan 2.588,40 TL’ye yükselecek.
İşsizlik ödeneği almakta olanlardan, ödenek almaya başlamadan önceki 4 aylık brüt ücret ortalaması 10 bin liranın üzerinde olanlar, temmuz ayından itibaren artıştan yararlanacak. Örneğin, işsiz kalmadan önceki dört aylık ortalama ücreti 15 bin lira olan bir kişiye yüzde 40 üzerinden 6 bin liraya kadar işsizlik ödeneği bağlanabilecek iken yılın ilk yarısındaki 4.003,20 TL’lik tavandan işsizlik ödeneği bağlandı. Bu kişinin işsizlik ödeneği, temmuz ayından itibaren yeni tavan tutar olan 5.176,80 TL’ye çıkartılacak. İşsiz kalmadan önce son 4 ay 5004 TL ücretle çalışmış olanların işsizlik ödeneği ise artmayacak, 2001,60 TL olarak ödenmeye devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma ödeneği de son 12 aylık ortalama brüt ücretin yüzde 60’ı oranında bağlanıyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ocak – haziran döneminde 7 bin 506 lira tavan uygulandı. Yeni asgari ücretle tavan tutar 9.706,50 TL’ye yükseldi.
Buna göre, kısa çalışma ödeneği bağlanmadan önceki 12 aylık ortalama ücreti 12 bin 510 liranın üzerinde olanların ödenekleri asgari ücretteki artış nedeniyle yükselecek. Örneğin, son 12 aylık ortalama brüt ücreti 15 bin lira olan kişinin kısa çalışma ödeneği haziran ayında 7506 TL iken, temmuz ayında 9 bin liraya çıkacak.

GSS PRİMLERİ DE ARTIYOR

GSS PRİMLERİ DE ARTIYOR
Herhangi bir işte çalışmayıp, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında. Ocak – haziran döneminde aylık 150,12 TL olan GSS primi, temmuz ayından itibaren 194,13 TL olarak ödenecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Kıdem tazminatına da zam geldi!

Kıdem tazminatına da zam geldi!

Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez açıkladı: '358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor'

Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez açıkladı: '358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.