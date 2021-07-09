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Maaşlar ne zaman yatacak?

09.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen, memur, kaymakam, polislerin zamlı maaşları belli oldu. Hemen hemen 2 milyon memur emeklisinin zammı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e yükseldi. Zam farkları ve bayram ikramiyeleri ayın 15'inde ödenecek.

Temmuz zammı ile birlikte emekliler, yakın zaman içerisinde bu paralara da kavuşuyor. Neredeyse 2 milyon memur emeklisinin yüzde 3'lük temmuz zammı, yüzde 5.45 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.45'e yükseldi.

Maaşlar ne zaman yatacak?

Temmuz zammıyla beraber ek ödeme dâhil en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 20 Türk lirası 66 kuruştan 3 bin 275 Türk lirası 90 kuruşa yükseldi. En düşük maaşta 255,24 Türk lirası artış oluştu. Memur emeklilerinin maaşı, her ayın 1'i ile 5'i arasında hesaplara yatıyor. Bu ay maaşlar, 5 Temmuz'daki enflasyon verileri beklendiğinden, artış yansıtılmadan ödendi. Emekliler oluşan zam farkını 15 Temmuz'da alacak. Memur emeklileri bu ay Kurban Bayramı ikramiyesini de hesaplarında görecek. Bayram ikramiyesi de 15 Temmuz’da hesaplara yatırılacak. Emekliler bin 100 Türk lirası alırken, dul ve yetimler ölüm aylıkları oranında ikramiyeden faydalanacak.
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.
TÜİK'in yılın ilk yarısını kapsayan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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