Marketlerde bu kez emekli zammı mesaisi: Bazı ürünlerin etiketi bir ayda 3 kez değişti!

"HER BİR HATALI İŞLEM İÇİN 2024'DEN İTİBAREN 3 BİN 171 LİRA CEZA TAHAKKUK ETTİRİLİYOR"

Tüketicilerin şikayet haklarını kullanmaları gerektiğini ve şikayetler ile bu sorunun daha kısa sürede azalacağını dile getiren Saraçlı, "Etiketlerin sürekli değişimiyle ilgili olarak yapılacak olan tespitler şöyle olmalı; 'İndirim' diyerek uygulanan sahte indirimler de, etiket fiyatının üzerinde ki tutarın en az 30 gün öncesinde ki rakamın altında olması gerekiyor. Bir de böyle bir aldatmacaları var. Her iki türlü uygulamalarda, tüketiciler karşılaşmış oldukları tüm olayları tespit edecekler, alo tüketici hattına bildirildiğinde Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde, il müdürlükleri bünyesinde denetmenleri var. Hiçbir ihbarı atlamadan üzerine gidiliyor ve gerekli cezaları kesiyorlar. Her bir hatalı işlem için 2024'den itibaren 3 Bin 171 lira ceza tahakkuk ettiriliyor. Tabi burada TUKONFED olarak bir talebimiz de şu; bu kesilen cezaların ifşa edilmesi gerekiyor. Hangi firmanın, hangi şirketin, hangi şubesinde neler yapılıyor, tüketicinin haberi yok" diye konuştu.