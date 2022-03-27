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Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

27.03.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi faizleri ve kredi kartları için çok kritik bir karar alındı. TBMM, tüketici haklarına ilişkin en çok şikâyet alınan konularda bir düzenlemeye gitti. Buna göre kredi kartlarındaki bilgilendirmeden yapılan sigorta işlemleri yasaklandı. Ayrıca tüketici lehine olan faiz indirimleri de hemen yansıtılacak ve vatandaşın parası cebinde kalacak. İşte haberin detayları…

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde kabul edilerek yasalaştı. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtulacak. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak.

Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası şu değişiklikleri içeriyor

ÖN ÖDEMELİ KONUTA 48 AY

ÖN ÖDEMELİ KONUTA 48 AY
Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI

ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI
Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

SİGORTA KALDIRILDI

SİGORTA KALDIRILDI
Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

BİN LİRA CEZA

BİN LİRA CEZA
Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.

KARTA İNDİRİM HEMEN UYGULANACAK

KARTA İNDİRİM HEMEN UYGULANACAK
Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak. Böylece faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.
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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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