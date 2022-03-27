Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde kabul edilerek yasalaştı. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtulacak. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak. Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası şu değişiklikleri içeriyor

ÖN ÖDEMELİ KONUTA 48 AY Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

SİGORTA KALDIRILDI Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

BİN LİRA CEZA Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.