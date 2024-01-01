MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Özel sektöründen memuruna, 65 yaş aylığından emekli aylığına… 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor: İşte kalem kelem 2024’te kim ne kadar maaş alacak…

Son dakika haberleri… Emekli zammı, memur maaşı zammı! Milyonlarca kişi Ocak zammı için Çarşamba gününe dikkat kesildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistler Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 seviyesinde artacağını tahmin ediyor.

ENFLASYON SIFIR BİLE GELSE BU ORANLAR CEPTE

Ancak milyonların 5 aylık dönemde alacağı rakam ise şimdiden cepte. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 33,66, memur ve memur emeklisi için yüzde 45’lik artış kesin. Yani enflasyon Aralık ayında sıfır dahi gelse milyonlar bu artış oranını garanti altına almış durumda.

Ancak sadece memur ve emekli değil yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri de değişecek. Ocak ayı zamları çalışanlarla birlikte işsizlerin ve sosyal yardım alanların da gelirlerini artıracak.



