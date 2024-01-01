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MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Özel sektöründen memuruna, 65 yaş aylığından emekli aylığına… 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor: İşte kalem kelem 2024’te kim ne kadar maaş alacak…

01.01.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Emekli ve memur maaşı zammı için gözler TÜİK’ten gelecek açıklamaya çevrildi. 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba saat 10.00’da belli olacak. Böylece işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonların yeni maaşında rakamlar ortaya döküldü. İşte kalem kalem zam oranları...

Son dakika haberleri… Emekli zammı, memur maaşı zammı! Milyonlarca kişi Ocak zammı için Çarşamba gününe dikkat kesildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistler Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 seviyesinde artacağını tahmin ediyor.

ENFLASYON SIFIR BİLE GELSE BU ORANLAR CEPTE

Ancak milyonların 5 aylık dönemde alacağı rakam ise şimdiden cepte. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 33,66, memur ve memur emeklisi için yüzde 45’lik artış kesin. Yani enflasyon Aralık ayında sıfır dahi gelse milyonlar bu artış oranını garanti altına almış durumda.

Ancak sadece memur ve emekli değil yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri de değişecek. Ocak ayı zamları çalışanlarla birlikte işsizlerin ve sosyal yardım alanların da gelirlerini artıracak.

Keşfet

İŞTE GELİRLERİ ARTACAK KESİMLER

İŞÇİLER

İŞÇİLER

Yılın son günlerinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirledi. Buna göre brüt asgari ücret 20.002 TL'ye net asgari ücret ise 17.002 TL'ye yükseldi. Artış oranı Yüzde 49.11 oldu. İşçiler yeni ücretlerini 31 Ocak ya da 1 Şubat'ta almış olacaklar.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI

Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış tüm özel sektör çalışanları için de maaş zammı anlamına gelecek. Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek. Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Yüksek maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutulacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Emekliler için Ocak ayı 2024 yılının ilk 6 ayı için artış zamanı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olurken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Bu noktada eğer refah payı verilirse bu oranın yükselmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme yapılması da gündemde.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memurlar ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve Temmuz ayındaki artışlar toplu sözleşmede belirleniyor. Bunun üzerine de enflasyon farkı konuluyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek.

SOSYAL YARDIMLAR

SOSYAL YARDIMLAR

Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 civarındaki artış sosyal yardımları da artıracak.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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