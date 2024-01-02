MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM | Neredeyse saatler kaldı... 2024'te en düşük maaş kaç TL olacak? Asgari ücret ayarı: Yüzde 50 zam... Taban aylık ve kök maaş için rakam verildi

Memur ve emekli 2024 zamlı maaşlar için geri sayıma geçti. Asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlar "2024 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, gözler 3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarına çevrildi. Neredeyse saatler sonra açıklanacak kritik verilerin arından 2024 memur ve emekli maaş zammı belirlenecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. 2024 memur ve memur emeklisinin maaşı şimdiden neredeyse netleşirken; SSK ve Bağ-Kur emeklisi içinse "En düşük emekli maaşı yeni yılda kaç TL olacak? 2024 taban aylıkları ve kök maaş ne olacak?" soruları yanıt bekliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN YÜZDE 33,6'LIK ZAMMI CEPTE

SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 33,6'lık zam oranını cebine koyarken, hesaplar ise tekrar tekrar yapılıyor.

2024 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yeni yılda yapılan zam oranı sonrası özellikle emekli maaşlarında belirli bir zam oranı ön plana çıkarken, olasılıklar tek tek hesaplandı ve 2024 memur ve emekli maaş zammı için rakam verildi.

İşte milyonların beklediği 2024 memur ve emekli maaş zammıyla ilgili son gelişmeler...

