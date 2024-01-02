MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM | Neredeyse saatler kaldı... 2024'te en düşük maaş kaç TL olacak? Asgari ücret ayarı: Yüzde 50 zam... Taban aylık ve kök maaş için rakam verildi

Memur ve emekli 2024 zamlı maaşlar için geri sayıma geçti. Asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlar "2024 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, gözler 3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarına çevrildi. Neredeyse saatler sonra açıklanacak kritik verilerin arından 2024 memur ve emekli maaş zammı belirlenecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. 2024 memur ve memur emeklisinin maaşı şimdiden neredeyse netleşirken; SSK ve Bağ-Kur emeklisi içinse "En düşük emekli maaşı yeni yılda kaç TL olacak? 2024 taban aylıkları ve kök maaş ne olacak?" soruları yanıt bekliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 33,6'lık zam oranını cebine koyarken, hesaplar ise tekrar tekrar yapılıyor.
Asgari ücrete yeni yılda yapılan zam oranı sonrası özellikle emekli maaşlarında belirli bir zam oranı ön plana çıkarken, olasılıklar tek tek hesaplandı ve 2024 memur ve emekli maaş zammı için rakam verildi.
İşte milyonların beklediği 2024 memur ve emekli maaş zammıyla ilgili son gelişmeler...
2024 yılına girmemizin ardından yeni yıldaki maaş zamları da tek tek açıklanmaya başladı. Asgari ücretin 2024'te yüzde 49 zamlanarak 17 bin 2'TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca memur ve emekli 2024 zamlı maaşlarını merak etmeye başladı. Memur ve emekli maaşları için tüm gözler enflasyon rakamlarına çevrildi.
2024 memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyecek yılın son enflasyon verisi için artık saatler kalmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.
Memur ve emekliler açıklanacak rakamlara kilitlenmiş durumda. Milyonlar "Aralık ayı ve yıllık enflasyon ne olacak?" sorusuna yanıt ararken; aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.
Memur ve memur emeklisi için 2024 zam oranı neredeyse net gibi. 5 aylık enflasyın farkı olan yüzde 26,9'luk zam oranını cebine koyan memur ve memur emeklisi buna ilave olarak yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı da alacak. Buna göre açıklanan 5 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklisi 2024 maaş zammı olarak yüzde 45'i şimdiden garantilemiş durumada. Bu rakamın yüzde 50'ye çıkması olması bekleniyor.
Yüzde 50'lik zam ile yeni memur maaşları şöyle olacak;
Memur - 33 bin 25 TL
Hemşire - 36 bin 642 TL
Öğretmen - 39 bin 963 TL
Polis - 49 bin 663 TL
Mühendis - 49 bin 683 TL