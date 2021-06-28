Memur ve emeklilere güzel haber! Maaşlar netleşiyor…

Ülkemizde milyonlarca insanın maaşları her sene ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. 2021in ikinci zamlı maaşları da 5 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının ardından 6 aylık değişim belirlenecek ve bu oran milyonlarca insanın maaşını artırmış olacak.
Temmuzda maaşlar zamlanacak
Emekliler ve memurlar başta, sosyal yardım alan milyonlarca insan temmuz ayı içerisinde açıklanacak enflasyon verilerine kitlendi.
2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ortaya çıkacak enflasyon oranı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını ortaya çıkaracak.
Tazminatlar da neleşecek
Yılın ilk 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan bölümü, yüzde 3'lük zam oranına dahil edilecek. Memur maaş artışı, ayrıca engellilerin, yaşlıların, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ek ödemelerine etki edecek.
5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 olurken, gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini de zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.
Hesaplaması şekillendi
Temmuz ayıyla beraber maaşların dışında kıdem tazminatı tavanları da belirleneceği için çalışanların alacağı tazminatlarda da artış yaşanacak.
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