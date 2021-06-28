Memur ve emeklilere güzel haber! Maaşlar netleşiyor…

Ülkemizde milyonlarca insanın maaşları her sene ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. 2021in ikinci zamlı maaşları da 5 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının ardından 6 aylık değişim belirlenecek ve bu oran milyonlarca insanın maaşını artırmış olacak.