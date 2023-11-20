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Memura erken emeklilik formülü! SGK, Yargıtay kararı ile düzenlemeye gitti! 5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor

20.11.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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5 milyon kamu çalışanının erken emekli olmasının önünü açacak detaylar belli oldu. Buna göre memurlar da borçlanma ve isteğe bağlı sigorta gibi haklardan yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 19 Ekim 2023’te yayımlanan genelgede hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi imkanı sağlandı. Yargıtay kararı üzerine yapılan bu düzenlemeye hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek.

Kamuda, 3 milyonun üzerinde 657 sayılı Kanuna tabi memur, 2 milyona yakın sürekli işçi, sözleşmeli olmak üzere 5 milyona yakın kamu çalışanı bulunuyor. Erken emekli olmak isteyen kamu çalışanlarının da borçlanma, isteğe bağlı sigorta başta olmak üzere bir dizi sosyal hakkı bulunuyor. En az 10 yıl memur olarak çalışıp görevinden kendi isteğiyle ayrılan isteğe bağlı sigortayla prim yatırarak emekli olabilir. Bunun için Eylül 2004'ten önce işi bırakanların 3 ay, bu tarihten sonra ayrılanların da 6 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor.

İster EYT yasası kapsamında ister normal emeklilik olsun SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olup kamuda işe başlayanların emekli aylıkları kesiliyor. Memuriyetten ayrılıp emekli aylığını yeniden almaya başlayanların kesildiği süre içindeki zamlar, iyileştirmeler açısından bir hak kaybı söz konusu olmuyor.

BAŞLANGIÇ ÖNE ÇEKİLİR

Sabah’ın haberine göre, Ekim 2008'den sonra ilk defa memur olup bu tarihten önceki SSK, Bağ-Kur, özel sandık kapsamındaki sigortası olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik askerlik, öğrencilik, yurtdışı hizmet borçlanmaları geçerli sayılıyor. Borçlandıkları süre emeklilik hesabında dikkate alınacak, sigorta başlangıçları öne çekilecek. Destek primi emeklilik sonrası kamuda çalışmaya devam eden memurun aylığından kesiliyor. Bu primlerin emekliliğe bir etkisi bulunmuyor.

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Kamu çalışanlarının merak ettikleri soruların yanıtları şöyle:

Memurlar da sigorta başlangıç tarihini dolayısıyla emekliliği öne çekmek için askerlik borçlanması yapabilir mi?

Memurlar da sigorta başlangıç tarihini dolayısıyla emekliliği öne çekmek için askerlik borçlanması yapabilir mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu, memur statüsünde çalışanlara yönelik 19 Ekim 2023 tarihli genelgeyle hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi imkanı sağladı. Yargıtay kararı üzerine yapılan bu düzenlemeye hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. Böylece daha erken emekli olma imkanı doğacak. Ekim 2008 sonrası ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın bu tarihten öncesinde SSK, Bağ-Kur, özel sandık kapsamında sigortası olanların başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Bu süreler emeklilikte dikkate alınacak, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar önce çekilecek.

Yüksek yargının borçlanma imkânı sağladığı karar bütün memurları kapsıyor mu?

Yüksek yargının borçlanma imkânı sağladığı karar bütün memurları kapsıyor mu?
Ekim 2008 sonrası memur olarak çalışıp öncesinde sigortalılığı olanlara borçlanma imkanı getirildi. Tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk sigortalı oldukları tarih Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak, borçlandıkları süreler sigorta başlangıcını öne çekmeyecek.

Kamudan emekli oldum ticaret yapmam halinde destek primi ödemem gerekiyor mu?

Kamudan emekli oldum ticaret yapmam halinde destek primi ödemem gerekiyor mu?
Aylığım kesilir mi? Emekli olduktan sonra kimlerin hem aylık hem destek primi ödeyerek çalışacağı sosyal güvenlik sistemine katılım durumuna göre değişiyor. Sosyal güvenlik reformunun yapıldığı 2008 öncesi ve sonrası sisteme girenler arasında ayırım bulunuyor. Reform sonrası SSK'lı olanlar yönünden destek primi ödeyerek çalışma imkânı bulunmuyor. Reform sonrası işe girenlerden Bağ-Kur sigortalılarından kesintiye 2016'da son verildi. İster memur ister işçi olsun kendi adına iş yeri açan, ticaret yapanın emekli aylığı kesilmez. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hangi statüden olursa olsun emekli olduktan sonra memuriyete dönenlerin yaşlılık aylığı ise reform öncesinde olduğu gibi aylıktan kesiliyor.

Emekli polisim, güvenlik şirketinde çalışırsam aylığımda bir kesinti olur mu?

Emekli polisim, güvenlik şirketinde çalışırsam aylığımda bir kesinti olur mu?
Emekli memur özel sektörde çalıştığında emekli aylığı kesilmez. Yasada belirlenen oranda yeni işyerindeki maaşından sosyal destek primi kesilir. Böylece hem emekli aylığı hem de yeni işyerindeki maaşını alabilirler. Ancak emekli memur tekrar kamuda çalışmaya başlarsa emekli aylığı kesilir.

Emekli olup kamuda çalışmaya devam eden bütün memurların mı emekli aylığı kesiliyor?

Emekli olup kamuda çalışmaya devam eden bütün memurların mı emekli aylığı kesiliyor?
Cumhurbaşkanlığına seçilenler, Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeleri, yaş haddini aşmamış kaydıyla eğitim kurumlarında ücretli çalışanlar, vakıf üniversitelerinde görev alanlar, askeri öğrenci eğitimlerine katılan emekli subay, astsubaylar aylıkları kesilmeden kamu idarelerinde görev alabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik Memur
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