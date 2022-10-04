Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

Merkez Bankası faiz kararı şimdiden merak konusu oldu. Bilindiği üzere TCMB PPK toplantısını belirli tarihlerde yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün?