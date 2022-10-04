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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım!

04.10.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası TCMB Eylül ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12,00 seviyesine çekti. Şimdi gözler Ekim ayında gerçekleştirilecek olan TCMB PPK toplantısında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı şimdiden merak konusu oldu. Bilindiği üzere TCMB PPK toplantısını belirli tarihlerde yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı tarihi merak konusu oldu.
TCMB faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.

TCMB FAİZ KARARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

TCMB FAİZ KARARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar aynı gün yani 20 Ekim'de saat 14:00'te açıklanacak.
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Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı
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