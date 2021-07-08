Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin, faiz beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın PPK toplantısına sayılı günler kaldı. Birçok kişi ise yapılacak toplantı hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Foreks anketine göre, Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ilgili beklentisi yüzde 19’da sabit kalacağı yönünde. Ankete katılan 21 ekonomistten 5’i dördüncü çeyrekte, 4’ü de Ekim ayında bir faiz değişikliğine gidileceğini öngördü. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı hangi gün açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası’nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü faiz kararı duyurulmuş olacak.
Geçtiğimiz süreçte yapılan açıklamalarda yıl sonu enflasyon hedefli kararların alınacağı belirtilmişti.
2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 16 ekonomistin medyan tahmini yüzde 17.50 seviyesinde gerçekleşti.
Geçen ay sabit bırakılmıştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faizi yüzde 19'a yükseltmiş Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ise faizi beklentilere paralel olarak yüzde 19 seviyesinde sabit bırakmıştı.
Ankette 18 ekonomistin yüzde 20.50 seviyesinde bulunan O/N ve yüzde 23.50 seviyesinde bulunan GLP için medyan tahmini de değişiklik olmayacağı yönünde gerçekleşti.
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