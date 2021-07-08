Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin, faiz beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın PPK toplantısına sayılı günler kaldı. Birçok kişi ise yapılacak toplantı hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Foreks anketine göre, Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ilgili beklentisi yüzde 19’da sabit kalacağı yönünde. Ankete katılan 21 ekonomistten 5’i dördüncü çeyrekte, 4’ü de Ekim ayında bir faiz değişikliğine gidileceğini öngördü. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı hangi gün açıklanacak?