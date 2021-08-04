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Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

04.08.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı netleşecek. Daha önce yapılan açıklamada, Merkez Bankası PPK toplantısının ağustos ayı içerisinde yapılacağı kaydedilmişti. Yapılacak PPK toplantısının ardından faiz kararı açıklanacak.

Daha önceki yapılan toplantıda faizler 19 olarak sabit bırakılmıştı. Yeni PPK toplantısında faiz kararının ne olacağı, toplantının ardından belirlenecek. İşte Merkez Bankası toplantı tarihine dair bilgiler…

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021’de yapılacak. Toplantının saati ise henüz belli olmadı.
Temmuz ayında TCMB, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri kapsamında değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının arkasından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. Merkez, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

TEMMUZ AYI PPK TOPLANTI ÖZETİ

TEMMUZ AYI PPK TOPLANTI ÖZETİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, enflasyonun kısa dönemde arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiği aktarılarak, "Enflasyonda kısa vadede görülebilecek oynaklıkların ana eğilime yansımaları para politikası duruşu açısından yakından izlenecektir." ifadeleri kullanıldı.
PPK'nın 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan özette, haziranda tüketici fiyatlarının yüzde 1,94 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 17,53'e yükseldiği hatırlatıldı.
Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji ve hizmet gruplarında gerilediği aktarılan özette, faaliyeti kesintiye uğramış olan bazı sektörlerde normalleşme adımlarıyla fiyat artışlarının gözlendiği vurgulandı.
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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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