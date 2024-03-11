Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi: SGK Uzmanı ‘kaçınılmaz’ diyerek açıkladı: Asgari ücrete ara zam varsa emekliye zam var!

ASGARİ ÜCRETE ‘ARA ZAM YOK’ DEDİLER

Asgari ücret zammı belirlenirken 2024 yılı için bir kez artış yapılacağı ifade edilmişti. Enflasyon yükselirken ‘asgari ücrete ara zam gelecek mi?’ sorusu bir kez daha gündeme gelmişti ki açıklamalar da peş peşe yapıldı. Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.