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Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi: SGK Uzmanı ‘kaçınılmaz’ diyerek açıkladı: Asgari ücrete ara zam varsa emekliye zam var!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.03.2024 14:23
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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için ikinci ve kritik ipucu geldi. Milyonlar şimdiden yüzde 11.53’lük zammı garantiledi. Temmuz içinse hesaplar yapıldı. Emekli zammında asgari ücrete ara zam detayı ilk kez gündeme geldi. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, “Bunu arttırmazsa emekliye standart vereceği ücreti de vermekte zorlanır. Sadece iyileştirme değil işleri yürütme için de gerekiyor” dedi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel hesaplama ile Temmuz 2024 Bağ-Kur SSK emekli maaşı...

Emekli maaşı zammı yılda iki kez 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yeniden belirleniyor. Şubat ayından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,53 olarak netleşti. Merkez Bankası’nın tahminine göre 6 aylık zam oranı için rakam da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak?

Anlık Borsa

ASGARİ ÜCRETE ‘ARA ZAM YOK’ DEDİLER

ASGARİ ÜCRETE ‘ARA ZAM YOK’ DEDİLER

Asgari ücret zammı belirlenirken 2024 yılı için bir kez artış yapılacağı ifade edilmişti. Enflasyon yükselirken ‘asgari ücrete ara zam gelecek mi?’ sorusu bir kez daha gündeme gelmişti ki açıklamalar da peş peşe yapıldı. Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise hükümetin açıklamaları doğrultusunda bütçelerini yılda 1 kez zam olacak şekilde hazırladıklarını dile getirdi.

“İYİLEŞTİRME DEĞİL İŞLERİ YÜRÜTME İÇİN DE GEREKİYOR”

“İYİLEŞTİRME DEĞİL İŞLERİ YÜRÜTME İÇİN DE GEREKİYOR”

Ancak uzmanlar farklı görüşte. Emekli maaşı Temmuz 2024 zammı için asgari ücrete ara zammın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, “Devletin gelire ihtiyacı olacak. Asgari ücrete artış demek devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü para topluyor. Bunu arttırmazsa emekliye standart vereceği ücreti de vermekte zorlanır. Sadece iyileştirme değil işleri yürütme için de gerekiyor” dedi.

EMEKLİYE ZAMDA TEMMUZ HESABI

EMEKLİYE ZAMDA TEMMUZ HESABI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşı için belirleyici olan enflasyon rakamlarından yılın ikinci verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. Yıllık olaraksa yüzde 67,57’ye yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

MEMUR VE EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

15 milyonu aşkın emekli Temmuz zammını beklerken 2 aylık zam oranı da netleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı şimdiden yüzde 11,53 oldu. Memur maaşı zammı enflasyon farkı yüzde 6,68 olarak hesaplanırken, devreye toplu sözleşme farkı da girecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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