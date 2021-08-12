Merkez faiz kararını açıkladı mı? TCMB’nin faiz kararı ne oldu?

Döviz, altın fiyatları yani doğrudan piyasaların beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladı. Ocak ve şubat aylarında sabit tutulan faiz kararı, martta ise 200 baz puan artırılmıştı. Nisanda ise yapılan toplantıda faizler sabit tutulmuştu. Merkez Bankası, ağustos ayı için faiz kararını da açıkladı... Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından son dakika ağustos ayı faiz kararı açıklaması geldi.

Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi. Buna göre Para Politikası Kurulu (Kurul) faiz kararını sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI Merkez Bankası tarafından yayınlanan ağustos ayı faiz kararına ilişkin metinde şu açıklamalar yapıldı:

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.