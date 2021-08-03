FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Meslek lisesi mezunu memurları bu habere dikkat! Zam ve tazminat alabilecekler...

Meslek lisesi mezunu memurları bu habere dikkat! Zam ve tazminat alabilecekler...

03.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek lisesi mezunu olan binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Meslek lisesi bilişim teknolojileri ve bilgisayar teknik servisi bölümü mezunu olan kişiler, teknisyen kadrosu ile çalışabiliyor. Teknisyen olarak görev yapan meslek lisesi mezunları, üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerini de tercih edebiliyor. Tercihleri sonucunda İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan kişiler ise tekniker kadrosu ile zam ve tazminat haklarından yararlanıyor.

Memur olarak görev yapan meslek lisesi bilişim teknolojileri ve bilgisayar teknik servisi bölümü mezunu kişiler, memur olarak da görev alabiliyor. Binlerce meslek lisesi mezununu ilgilendiren haberimizde, meslek lisesi mezunlarının zam ve tazminat haklarını detaylı şekilde açıkladık. İşte memur olarak görev yapan meslek lisesi memurlarının zam ve tazminat hakları hakkındaki detaylar…

Meslek lisesi mezunu memurlar dikkat!

3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”un 3’üncü maddesinde konuyla ilgili bazı detaylar yer alıyor. Buna göre meslek lisesi mezunları gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen",
Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker", lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",
Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",
Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında "mühendis", unvanı veriliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tazminat Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.