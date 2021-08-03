Meslek lisesi mezunu memurları bu habere dikkat! Zam ve tazminat alabilecekler...

Memur olarak görev yapan meslek lisesi bilişim teknolojileri ve bilgisayar teknik servisi bölümü mezunu kişiler, memur olarak da görev alabiliyor. Binlerce meslek lisesi mezununu ilgilendiren haberimizde, meslek lisesi mezunlarının zam ve tazminat haklarını detaylı şekilde açıkladık. İşte memur olarak görev yapan meslek lisesi memurlarının zam ve tazminat hakları hakkındaki detaylar…

Meslek lisesi mezunu memurlar dikkat!

3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”un 3’üncü maddesinde konuyla ilgili bazı detaylar yer alıyor. Buna göre meslek lisesi mezunları gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen",

Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker", lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",