Metrobüse zam mı geldi? İstanbul'da toplu ulaşım ne kadar oldu? İşte aylık akbil fiyatları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretlerine zam gelip gelmediğini merak ediyor. Yeni toplu taşıma ücretleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı sonrası belli oldu. Peki İstanbul'da metrobüse zam mı geldi, toplu ulaşım ne kadar oldu?

Metrobüse zam mı geldi?

İETT araçlarına gelen ve metrobüslere zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden dolayı ulaşım ücretlerine %24,12'lik zam talep edildi. Düzenlenen toplantıda, ulaşım zamlarının her senenin Temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma %15 zam yapılmasına karar verildi. İETT araçlarına gelen %15 oranındaki zamdan, mavi kart ve aylık akbil fiyatları da etkilenecek. Karar sonrası İstanbul'da aktarma fiyatları ile otobüs, metro, Marmaray metrobüs fiyatları %15 oranında artış göstermiş olacak.

Ağustos'ta geçerli olması bekleniyor Temmuz ayının son günü kararlaştırılmış olan zamlı tarifenin Ağustos ayı içinde geçerli olması beklenmekte.

Yeni ücret tarifesi ne kadar oldu? Zam oranının uygulanacağı İETT ücret tarifesine göre bu %15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıkmış olacak.