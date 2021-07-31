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Metrobüse zam mı geldi? İstanbul'da toplu ulaşım ne kadar oldu? İşte aylık akbil fiyatları

31.07.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine zam gelip gelmediği merak ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretleri için kararlaştırılan yeni fiyatları araştırmaya koyuldu. Peki İstanbul'da metrobüse zam mı geldi? İstanbul'da toplu ulaşım ne kadar oldu? İşte İstanbul aylık akbil fiyatları ve ayrıntılar...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretlerine zam gelip gelmediğini merak ediyor. Yeni toplu taşıma ücretleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı sonrası belli oldu. Peki İstanbul'da metrobüse zam mı geldi, toplu ulaşım ne kadar oldu?

Metrobüse zam mı geldi?

İETT araçlarına gelen ve metrobüslere zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden dolayı ulaşım ücretlerine %24,12'lik zam talep edildi. Düzenlenen toplantıda, ulaşım zamlarının her senenin Temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma %15 zam yapılmasına karar verildi. İETT araçlarına gelen %15 oranındaki zamdan, mavi kart ve aylık akbil fiyatları da etkilenecek. Karar sonrası İstanbul'da aktarma fiyatları ile otobüs, metro, Marmaray metrobüs fiyatları %15 oranında artış göstermiş olacak.

Ağustos'ta geçerli olması bekleniyor

Ağustos'ta geçerli olması bekleniyor
Temmuz ayının son günü kararlaştırılmış olan zamlı tarifenin Ağustos ayı içinde geçerli olması beklenmekte.

Yeni ücret tarifesi ne kadar oldu?

Yeni ücret tarifesi ne kadar oldu?
Zam oranının uygulanacağı İETT ücret tarifesine göre bu %15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıkmış olacak.

Aylık akbil fiyatları ne kadar oldu?

Aylık akbil fiyatları ne kadar oldu?
Zamlı fiyatların uygulanması sonrası; aylık akbil olarak bilinen ve 275 TL olan tam mavi kart 317 TL, 50 TL olan aylık öğrenci kartı ise 57 TL'den satılacak.
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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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