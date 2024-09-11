Mevduat faizinde 1 milyon liranın getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdürmesi ile birlikte Türk Lirası mevduat hesapları ve bankaların sunduğu faiz oranları finansal piyasalar için önem teşkil ediyor.

TCMB'nin belirlediği bu politika doğrultusunda, bankaların faiz oranlarında önemli bir artış yaşanıyor. Yatırımcılar, bu yüksek faiz oranlarını avantaj olarak değerlendirerek kazançlarını artırmayı hedefliyor.

Bazı bankalar, yüzde 54'ü aşan rekor faiz oranları sunarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bu durum, TL'ye yatırım yapmayı düşünenler için cazip fırsatlar sunarken, önümüzdeki dönemde faiz oranlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Peki şu anda hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...