FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

27.04.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve sebze fiyatlarında geçtiğimiz ay görülen yüksek rakamlar havaların ısınmasıyla yerini düşüşe bıraktı. Patlıcan 15, biber 12, maydanoz ise 2 liraya geriledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze-meyvede arzın arttığını söyleyerek, “Fiyatlar daha da düşecek. Ortalama 5 ila 10 TL arasına kadar gerileyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artış, vatandaşı pazar tezgahlarının yanına yaklaşamaz hale getirmişti. Buna enflasyon, fırsatçılar ile iklim koşulları da eklenince meyve ve sebze fiyatları alıp başını gitmişti. Bir kilogram patlıcan 60 lirayı, biber 40, domates ise 30 lirayı gördü.

Ancak havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda düşüş semt pazarlarında görülürken, gerileyen fiyatlarla vatandaşın yüzü güldü.

HAL YASASI GELİYOR

Gıda fiyatlarında düşüş için birçok önlemi uygulamaya sokan hükümetin yeni adımı ise hal yasası olacak. Üreticilerin dört gözle beklediği kararın yasama yılı sonuna kadar Meclis’e geleceği ifade edildi.

İŞTE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

EN ÇOK KABAK VE SALATALIK DÜŞTÜ

EN ÇOK KABAK VE SALATALIK DÜŞTÜ
İstanbul'da pazarlarda en çok fiyatı düşen ürünlerin başında kabak ve salatalık geliyor. Bu iki ürün halde 6 TL'ye kadar gerilerken, pazarda 7-8 liradan tezgahta yerini aldı.
Patlıcan fiyatı tezgâhta 10-15 liraya kadar geriledi. Pazarda domates fiyatı 8 ila 15 TL arasında değişirken, dolmalık biber de 10, sivri biber ise 15 TL'den satışa sunuldu.

PAZARIN EN PAHALISI TAZE FASULYE

PAZARIN EN PAHALISI TAZE FASULYE
Pazarın en pahalı ürünü 30-40 TL arasında değişen fiyatıyla taze fasulye olurken bunu 20-30 TL ile kapya biber takip etti. Sektör temsilcileri, "Fasulye ve kapyada ekim az olduğu için fiyatlar yüksek. Tarla mahsulü de yavaş yavaş devreye giriyor. Fiyatlar önümüzdeki haftalarda ortalama 5-10 TL bandında olur" diyor.

YEŞİLLİKLER DE UCUZLADI

YEŞİLLİKLER DE UCUZLADI
Geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasıyla fiyatı bir anda fırlayan yeşillikler de mevsim normallerine döndü. Fiyatı 20-30 lirayı bulan marul pazarda bu hafta 8-10 TL arasında satıldı. Maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ise 1.5 ila 2.5 TL arasında tezgâhta yer aldı.

EN PAHALI MEYVE KARPUZ

EN PAHALI MEYVE KARPUZ
Pazarda meyve fiyatlarındaki gerileme de dikkat çekti. Baharın gözdesi çilek tezgâhlarda 15 TL, erik, çağla ve yeni dünya 15-20 TL'den yer aldı. Pazarın en pahalı meyvesi ise karpuz oldu. Karpuzun kilogram fiyatı 15-20 TL. Bu yıl meyve çiçeklerinin bol olduğunu belirten sektör oyuncuları, "Eğer don yemezse önümüzdeki haftalarda yaz meyveleri daha da ucuzlayacak. Ancak karpuz geçen yıl iyi kazandırmadığı için ekim düştü. Önümüzdeki haftalarda fiyat biraz daha düşer, ancak en fazla 5 TL'ye kadar geriler" diyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Milyonlarca kişiye ikramiye yağacak!

Milyonlarca kişiye ikramiye yağacak!

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayı içerisinde...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayı içerisinde...

Emekli maaşları için kritik gelişme

Emekli maaşları için kritik gelişme

Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.