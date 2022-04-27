Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

Akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artış, vatandaşı pazar tezgahlarının yanına yaklaşamaz hale getirmişti. Buna enflasyon, fırsatçılar ile iklim koşulları da eklenince meyve ve sebze fiyatları alıp başını gitmişti. Bir kilogram patlıcan 60 lirayı, biber 40, domates ise 30 lirayı gördü.
Ancak havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda düşüş semt pazarlarında görülürken, gerileyen fiyatlarla vatandaşın yüzü güldü.
HAL YASASI GELİYOR
Gıda fiyatlarında düşüş için birçok önlemi uygulamaya sokan hükümetin yeni adımı ise hal yasası olacak. Üreticilerin dört gözle beklediği kararın yasama yılı sonuna kadar Meclis’e geleceği ifade edildi.
İŞTE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER
EN ÇOK KABAK VE SALATALIK DÜŞTÜ
İstanbul'da pazarlarda en çok fiyatı düşen ürünlerin başında kabak ve salatalık geliyor. Bu iki ürün halde 6 TL'ye kadar gerilerken, pazarda 7-8 liradan tezgahta yerini aldı.
Patlıcan fiyatı tezgâhta 10-15 liraya kadar geriledi. Pazarda domates fiyatı 8 ila 15 TL arasında değişirken, dolmalık biber de 10, sivri biber ise 15 TL'den satışa sunuldu.
PAZARIN EN PAHALISI TAZE FASULYE
Pazarın en pahalı ürünü 30-40 TL arasında değişen fiyatıyla taze fasulye olurken bunu 20-30 TL ile kapya biber takip etti. Sektör temsilcileri, "Fasulye ve kapyada ekim az olduğu için fiyatlar yüksek. Tarla mahsulü de yavaş yavaş devreye giriyor. Fiyatlar önümüzdeki haftalarda ortalama 5-10 TL bandında olur" diyor.
YEŞİLLİKLER DE UCUZLADI
Geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasıyla fiyatı bir anda fırlayan yeşillikler de mevsim normallerine döndü. Fiyatı 20-30 lirayı bulan marul pazarda bu hafta 8-10 TL arasında satıldı. Maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ise 1.5 ila 2.5 TL arasında tezgâhta yer aldı.
EN PAHALI MEYVE KARPUZ
Pazarda meyve fiyatlarındaki gerileme de dikkat çekti. Baharın gözdesi çilek tezgâhlarda 15 TL, erik, çağla ve yeni dünya 15-20 TL'den yer aldı. Pazarın en pahalı meyvesi ise karpuz oldu. Karpuzun kilogram fiyatı 15-20 TL. Bu yıl meyve çiçeklerinin bol olduğunu belirten sektör oyuncuları, "Eğer don yemezse önümüzdeki haftalarda yaz meyveleri daha da ucuzlayacak. Ancak karpuz geçen yıl iyi kazandırmadığı için ekim düştü. Önümüzdeki haftalarda fiyat biraz daha düşer, ancak en fazla 5 TL'ye kadar geriler" diyor.
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