Microsoft iş başvurusu nasıl yapılır? Dev şirketten çalışanlarına 13 bin TL ikramiye

Dünyanın en büyük markaları arasında yer alan Microsoft, ABD ve yurtdışındaki birçok çalışanına pandemi sürecinde harcadıkları emekler için ikramiye yatıracağını duyurdu. Toplamda 200 milyon dolarlık bir ikramiye bütçesi ayıran Microsoft, kişi başına bin 500 dolar (yaklaşık 13 bin TL) ikramiye ödemesi yapacak. Microsoft ödeyeceği ikramiyenin sebebini, koronavirüs (Covid-19) süreci boyunca gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı olduğunu açıkladı.

Bin 500 dolarlık ikramiye!

Dünya devi Microsoft, tüm çalışanlarına kişi başı bin 500 dolar ikramiye dağıtacağını açıkladı. Microsoft bu ikramiyelerin dağıtılma sebebi olarak, çalışanların koronavirüs (Covid-19) sırasında gösterdikleri özverili çalışmadan kaynaklı olduğunu belirtti.

Bu durum, teknoloji şirketlerinin koronavirüs salgını sırasında çalışanlarını mutlu etme yolu olarak ifade edildi. Birçoğu halen ofislerden uzakta çalışanların çabalarının bir parçası olarak ikramiye ödemesinde bulunulduğu belirtildi.

200 milyon dolara mal olacak Microsof’tan yetkili bir kişi, ikramiyelerin Microsoft’a yaklaşık 200 milyon dolara mal olacağını ve çalışanların geçen yıl müşteriler ve ortaklarla yaptıkları çalışmaları takdir etmek için bir teşekkür olduğunu ifade etti.

Microsoft’un İnsan Kaynakları Sorumlusu Kathleen Hogan, ikramiyelerle ilgili haberleri Perşembe günü çalışanlarına duyurdu. Yetkili, ikramiyelerin Temmuz veya Ağustos aylarında ABD’deki ve yurtdışındaki çalışanlara dağıtılacağını ancak Microsoft’un kurumsal başkan yardımcılarının ve Microsoft’un GitHub, LinkedIn ve Zenimax gibi yan kuruluşlarında çalışan kişilerin bu ikramiyeden yararlanamayacaklarını dile getirdi.