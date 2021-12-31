Milli Piyango Yılbaşı Özel Bilet Sorgulama Ekranı! 2022 Milli Piyango sonuçları belli oldu! Amorti ne kadar oldu?

Milyonlarca insanın merakla beklediği büyük ikramiyenin sonucu belli oldu. Milli Piyangoda 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı. Biletin bir talihlisinin İzmir'den olduğu aktarıldı. Öte yandan amorti de 3 ve 5 rakamları oldu. Milli Piyango tarafından bu gece toplam 670 milyon 760 bin TL dağıtıldı. Milli Piyango bileti sorgulama ve Milli Piyango (MPİ) sonuç sorgulama...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2022 | İşte kazanan numaraları Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı
İŞTE 12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR! MİLLİ PİYANGO SORGULAMA LİSTESİ
2022 Milli Piyango Özel çekilişinde 12 milyon TL'yi kazanan numaralar belli oldu. 2683183 ve 4552864
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR DA BELLİ OLDU
2235206
2364344
2879455
3055229
12 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685
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