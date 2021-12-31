Milli Piyango Yılbaşı Özel Bilet Sorgulama Ekranı! 2022 Milli Piyango sonuçları belli oldu! Amorti ne kadar oldu?

Milyonlarca insanın merakla beklediği büyük ikramiyenin sonucu belli oldu. Milli Piyangoda 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı. Biletin bir talihlisinin İzmir'den olduğu aktarıldı. Öte yandan amorti de 3 ve 5 rakamları oldu. Milli Piyango tarafından bu gece toplam 670 milyon 760 bin TL dağıtıldı. Milli Piyango bileti sorgulama ve Milli Piyango (MPİ) sonuç sorgulama...