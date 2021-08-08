Milyonlara 1125 TL! İşte başvuru şartları...

Yüzde 40 veya üstü ihtiyaç sahibi engelliler ile annesi ya da babası olmayan çocuklar yardım imkanlarından yararlanabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetim ve engellilere ayda bin 125 lira maaş imkanı sunuyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olan kişilerin eğer sosyal güvencesi de yoksa muhtaç aylığı desteğinden yararlanabiliyor.

Muhtaç aylığı desteği

Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ve annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek sağlıyor.

2021 yılının ilk yarısında bin 37 lira olarak ödenen bu destek, bu ay hesaplara bin 125 olarak ödenecek.

Kimler faydalanıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu aylıktan yararlanmak için yetim veya engelli kişilerin; herhangi bir gelirinin olmaması, sosyal güvencesinin olmaması, kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getiren taşınır veya taşınmaz mallarının olmaması ya da bu elde edilen gelirin belirlenen aylık yardımının üzerinde olmaması gerekiyor.

Aylık alan kişilerin vefatı halinde, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması ve aylığın 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren yapılıyor.