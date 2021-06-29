Milyonlara ucuz kredi fırsatı! 80 bin TL…

Bunun ardından istihdamı korumak ve işverenin normalleşmeye geçişini kolaylaştırmak adına devreye alınan yeni teşvik, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Bu vesileyle 100 bin yeni istihdamın yaratılması hedefleniyor.

KGF kefaletiyle kamu bankalarından kredi

Küçük ve mikro işletmelerin likidite ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak için ek istihdam şartlı finansman desteği düzenlemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu teşvik, 2021’in mart ayında 50’nin altında çalışan istihdam eden işverenlere yönelik. Bu işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabiliyor.

En çok 5 kişi için İşveren son bir senedeki çalışan sayısına ek olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihlerinde işe alacağı işçi için teşvikten yararlanacak.

Teşvik en çok 5 yeni işçi için geçerli olacak. Bu işçilere yönelik asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022’ye dek kullanacağı kredi faiz ya da kâr payı bakiyesinden karşılanabilecek.