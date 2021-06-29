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Milyonlara ucuz kredi fırsatı! 80 bin TL…

29.06.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının işverene ve çalışana olan ekonomik etkilerini en aza indirmek için Mart 2020’den beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin-nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek.

Bunun ardından istihdamı korumak ve işverenin normalleşmeye geçişini kolaylaştırmak adına devreye alınan yeni teşvik, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Bu vesileyle 100 bin yeni istihdamın yaratılması hedefleniyor.

KGF kefaletiyle kamu bankalarından kredi

Küçük ve mikro işletmelerin likidite ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak için ek istihdam şartlı finansman desteği düzenlemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu teşvik, 2021’in mart ayında 50’nin altında çalışan istihdam eden işverenlere yönelik. Bu işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabiliyor.

En çok 5 kişi için

En çok 5 kişi için
İşveren son bir senedeki çalışan sayısına ek olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihlerinde işe alacağı işçi için teşvikten yararlanacak.
Teşvik en çok 5 yeni işçi için geçerli olacak. Bu işçilere yönelik asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022’ye dek kullanacağı kredi faiz ya da kâr payı bakiyesinden karşılanabilecek.

1 senelik kazanç 80 bin 493 TL

1 senelik kazanç 80 bin 493 TL
Teşvik, 12 ay boyunca uygulanacak. Teşvikten faydalanacak işveren, teşvik kapsamındaki her bir işçi için aylık bin 341 Türk lirası, yıllık da 16 bin 98 Türk lirası alabilecek. 5 kişi için 1 senede sağlanacak fayda da 80 bin 493 Türk lirasına ulaşacak.
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