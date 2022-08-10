Milyonlarca EYT’li bunu merak ediyordu: Maliyet rakamı netleşmeye başladı: SGK finanse edilirse…

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in “En uygun formül devreye sokulacak” diyerek bakanlık bünyesinde oluşturulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü duyurmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayarken, oluşturulan çalışma grubu da pek çok formül üzerinde duruyor. Peki, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” İşte son dakika EYT haberinin detayları…

"1 MİLYON EYT’LİNİN MALİYETİ 42 MİLYAR TL"

Milliyet’e konuşan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, EYT’nin maliyetine ilişkin değerlendirmede bulundu. “47-50 yaş bandına takılan emeklilerin emekli edildiği düşünülürse 1 milyon kişi var. En düşük emekli maaşından emekli olurlarsa 1 milyon kişinin yıllık maliyeti 42 milyar TL’dir” diyen Bayram, “Tabi ki devletin burada SGK sistemini finanse etmesi gerekiyor. Burada bir oran söz konusu. 1 çalışanın 2 emekliye bakması gerekiyor. Bizim oranımız 1.87’ye geriledi. Sigorta sisteminin maliyetleri ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

EN GEÇ OCAK’TA MECLİS’TE

Çalışma Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarda ilk aşamada alternatifli formüller hazırlanarak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak. Düzenlemenin en geç Ocak’ta Melis’e sunulması planlanırken, kamuoyunda pek çok formül gündeme geliyor. Bunlar arasında maaş, prim ve yaş formülleri öne çıkıyor...