Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor...Ankara kulisleri asgari ücret için bu rakamı söylüyor! Emekliler için yeni düzenlemenin hazırlıkları başladı

Ocak ayına sayılı gün kaldı... Milyonlar çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyorken Deutsche Bank'ın yüzde 25 ile yüzde 30 tahmini gündemi adeta sallandırdı. Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretli 2024 yılının başından beri 17 bin 2 lira ile geçinmeye çalışıyorken cebindeki para ise neredeyse 4 bin lira kadar eridi.
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, 2025 yılı asgari ücret için 23 ile 25 bin TL rakamları konuşulmaya başlandı. Konuşulan rakamların bütçeye getirisi de hesaplanırken aynı zamanda etki analizlerinin aralık ayından önce raporlanması bekleniyor.
AK Partili kaynaklar, Meclis’in yoğun gündemi nedeniyle, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece yılbaşına kadar ekonomi düzenlemeleri içeren yeni bir torba teklifin gündemlerinde olmadığını dile getirdi.
2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 17.5 olarak tahmin edildi. Ekonomi yönetimi ise beklenen enflasyon oranında asgari ücrete bir zam yapmayı planlamasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu rakamın kabul edilmesi beklenmiyor.
Eğer 2025 için öngörülen yüzde 17.5’lik enflasyon oranında artırılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak. Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (yüzde 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin liraya çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin liraya çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.
Bakan Vedat Işıkhan'ın Yeniçağ Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini ifade etmişti. Bakan Işıkhan şu cümleleri kullanmıştı:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum”