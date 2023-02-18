Milyonluk arabalar bu hale geldi! Özellikle bir tanesi... Depremde top şeklini alan araç herkesi şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya’da yüzlerce bina yıkılırken, binlerce bina da ağır hasar aldı. Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem esnasında yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan araçlar, kullanılamaz hale geldi.

ARAÇLARIN SON HALİ FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hurdaya dönen onlarca araç, emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka taşınıyor. Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

TOP ŞEKLİNİ ALDI

Bir aracın ise top şeklini alması dikkat çekti.

PARKA ÇEKİLEN ARACINI ALMAYA GELDİ...

İl dışından geldiği Malatya’da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, “Söylenecek pek bir şey yok. Allah, devletimize zeval vermesin. Araçlarımız vardı, onları almışlar bir parka getirmişler. Yardımcı olmuşlar, biz de almaya geldik. Eşyalarımız ve aracımız vardı ve geri kalan ne varsa bulabilirsek onları almaya geldik” dedi. (İHA)