MTV, emlak, konaklama, eğlence vergisi, trafik cezası, harç, pasaport ücretleri… 1 Ocak’tan itibaren hepsi değişiyor! İşte 2023’ün vergi defteri…

KONAKLAMA VERGİSİ YENİ YILDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisinde 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak uygulamanın usul ve esasları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak konaklama vergisine dair açıklamalarla usul ve esaslarının belirlenmesini içeriyor. Buna göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.