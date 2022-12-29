FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MTV, emlak, konaklama, eğlence vergisi, trafik cezası, harç, pasaport ücretleri… 1 Ocak’tan itibaren hepsi değişiyor! İşte 2023’ün vergi defteri…

MTV, emlak, konaklama, eğlence vergisi, trafik cezası, harç, pasaport ücretleri… 1 Ocak’tan itibaren hepsi değişiyor! İşte 2023’ün vergi defteri…

29.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi ve harçlarda ödenecek tutarlar yeni yıldan itibaren artıyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni vergi düzenlemeleri birer birer hayata geçecek. Eğlence vergisi oranı da yüzde sıfır olarak uygulanacak. Konaklama vergisi de yeni yıldan itibaren hayatımıza dahil olacak. Bunların yanında motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, ehliyet harcı, pasaport harcı, kırmızı ışıkta geçme cezaları yeni yıl itibarıyla artacak. İşte kalem kalem 2023 yılında ödenecek vergi ve harçlar…

Vergi ve harçlarda ödenecek tutarlar yeni yıldan itibaren yeniden değerleme oranı yüzde 122,93’e göre artacak. 1 Ocak 2023 itibariyle yeni vergiler de başlayacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı da sıfırlandı.

İşte 2023’ün vergi defteri…

KONAKLAMA VERGİSİ YENİ YILDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

KONAKLAMA VERGİSİ YENİ YILDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisinde 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak uygulamanın usul ve esasları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak konaklama vergisine dair açıklamalarla usul ve esaslarının belirlenmesini içeriyor. Buna göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.

EĞLENCE VERGİSİ SIFIRLANDI

EĞLENCE VERGİSİ SIFIRLANDI

Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı sıfırlandı. Film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranının sıfırlanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Kararıyla önce Mayıs ayı sonu, ardından da aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar sonrasında 1 Ocak 2023’ten itibaren yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle 2 bin 120 lira olacak. 1301 - 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek. 1601 - 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 7 bin 178 lira olacak. 1801 - 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 2023 yılında 11 bin 309 lira olacak.

EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisi’nin önümüzdeki yıla ait artış oranı belli oldu. Vergi, 2023’te yüzde 61.46 zamlı ödenecek. Konut, arsa, iş yeri gibi gayrimenkul türüne ve büyükşehir ile büyükşehir olmayan şehirlere göre oranlar farklı hesaplanacak.

EHLİYET HARÇLARI

EHLİYET HARÇLARI

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
vergi

En Çok Okunan Haberler

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

SGK önünde EYT kuyruğu!

SGK önünde EYT kuyruğu!

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.