MTV ikinci taksit için süre daralıyor! Bankalar tek tek duyurdu: Faizsiz taksit imkanı da var, indirim de…

MTV ödemesi için ikinci taksit tarihi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. MTV ödemesi her sene Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. 2022 MTV oranları ise Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki MTV ikinci taksit en son ne zaman ödenecek?
2022 MTV 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV ödemelerinde ikinci taksit tarihi merak edilmeye başlandı. MTV, her sene olduğu gibi bu sene de 2 taksite bölünerek ödenecek. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında gerçekleştirilmekte. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Temmuz ayındaki ödemeler ise 1 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
2022 MTV ORANI NE KADAR OLDU?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Son olarak yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanmış olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre otomobil, arazi taşıtları ve kaptıkaçtı grubunda 2022 senesinde en yüksek MTV oranı 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136,25 lira olarak belirlenmiş oldu.
MTV ÖDEMESİ NASIL VE NEREYE YAPILIYOR?
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline de devam ediliyor. Bazı özel bankalar ise müşterilerine kolaylık sunmak adına çeşitli kampanyalar düzenledi. Bazı özel bankalar ise müşterilerine kolaylık sunmak adına çeşitli kampanyalar düzenledi.
BANKALARIN SUNDUĞU KOLAYLIKLAR
Ziraat Bankası
Ziraat Mobil, internet şube, ATM ve gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak kartın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde, 300 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünüyor. Kampanya ay sonuna kadar geçerli. Aynı şekilde Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı ile yapılacak MTV ödemelerinde de 300 TL ve üzerindeki işlemlere 3 taksit uygulanacak.
Kuveyt Türk
Bireysel kredi kartı olan müşterilerine MTV ödemelerinde vade farksız 3 taksit uyguluyor. Kampanyadan Sağlam Kart, Sale Plus, Özel Bankacılık Kredi Kartı, Seyyah Kart, Miles & Smiles Kuveyt Türk Kartı müşterileri faydalanabiliyor. Kampanyaya katılmak için ödeme yapılmadan önce müşterinin Kuveyt Türk sistemlerinde kayıtlı cep telefonundan ONAY MTV3T yazıp 2848’e SMS göndermesi gerekiyor.
Yapı Kredi
MTV ödemesini Yapı Kredi bireysel kredi kartıyla yapanlara ücretsiz 3 taksit, gib.gov.tr’den World Pay QR kod ile yapanlara 4 taksit imkanı sunuluyor. MTV ödeme kampanyasından faydalanmak için SMS katılımı ve herhangi bir kod uygulaması bulunmuyor. MTV ödeme kampanyasından tüm Worldcard’lar, tüm Adios kredi kartları, Crystal kredi kartları, Taksitçi kredi kartları, Play Kart sahipleri faydalanabiliyor.
Halkbank
Paraf ile 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Halkbank Mobil, Halkbank internet şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr’den yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek. 2-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak gecikmeli ödemeler de kampanyaya dahil, ancak yapılandırılmış MTV ödemeleri dahil değil.
Garanti BBVA
Mobil, Garanti BBVA internet bankacılığı, BonusFlaş, 444 0 333 Garanti BBVA müşteri iletişim merkezi, Garanti BBVA ATM’leri ve gib.gov.tr’den yapılan tüm MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit, gib.gov.tr’den GarantiPay ile yapılan ödemelerde ise ücretsiz 4 taksit fırsatı sunuluyor.
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