MTV ikinci taksit için süre daralıyor! Bankalar tek tek duyurdu: Faizsiz taksit imkanı da var, indirim de…

MTV ödemesi için ikinci taksit tarihi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. MTV ödemesi her sene Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. 2022 MTV oranları ise Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki MTV ikinci taksit en son ne zaman ödenecek?

2022 MTV 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödemelerinde ikinci taksit tarihi merak edilmeye başlandı. MTV, her sene olduğu gibi bu sene de 2 taksite bölünerek ödenecek. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında gerçekleştirilmekte. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Temmuz ayındaki ödemeler ise 1 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2022 MTV ORANI NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Son olarak yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanmış olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre otomobil, arazi taşıtları ve kaptıkaçtı grubunda 2022 senesinde en yüksek MTV oranı 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136,25 lira olarak belirlenmiş oldu.

MTV ÖDEMESİ NASIL VE NEREYE YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline de devam ediliyor. Bazı özel bankalar ise müşterilerine kolaylık sunmak adına çeşitli kampanyalar düzenledi. Bazı özel bankalar ise müşterilerine kolaylık sunmak adına çeşitli kampanyalar düzenledi.