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  4. MTV ikinci taksit ödeme dönemi geldi! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: 31 Temmuz'u kaçırana yüzde 4,5 gecikme faizi var

MTV ikinci taksit ödeme dönemi geldi! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: 31 Temmuz'u kaçırana yüzde 4,5 gecikme faizi var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.07.2024 15:51
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Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz’da başladı. MTV 2024 ücreti bu yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar yani yüzde 58,46 oranında zamlanmıştı. Peki kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte kalem kalem o liste ve haberin detayları…

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Ödemeler ise farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

MTV İKİNCİ TAKSİTİ NEREDEN ÖDENİR?

Bu kapsamda araç sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden de ödemeyi gerçekleştirilebiliyor. e-Devlete giriş yaparak motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Ödemeler, dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden yapılıyor

Ayrıca ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve bankaların web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vergi daireleri, bankalar ve PTT şubelerine de ödeme yapılabiliyor.

KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ YAPILIR MI?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

O TARİHİ KAÇIRAN FAİZ ÖDEYECEK

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

KİMLER MUAF OLACAK?

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.

Express

İŞTE 2024 MTV ÜCRETLERİ

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
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MTV
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