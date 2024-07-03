MTV ikinci taksit ödeme dönemi geldi! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: 31 Temmuz'u kaçırana yüzde 4,5 gecikme faizi var

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Ödemeler ise farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

MTV İKİNCİ TAKSİTİ NEREDEN ÖDENİR?

Bu kapsamda araç sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden de ödemeyi gerçekleştirilebiliyor. e-Devlete giriş yaparak motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Ödemeler, dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden yapılıyor

Ayrıca ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve bankaların web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vergi daireleri, bankalar ve PTT şubelerine de ödeme yapılabiliyor.

KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ YAPILIR MI?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

O TARİHİ KAÇIRAN FAİZ ÖDEYECEK

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

KİMLER MUAF OLACAK?

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.

