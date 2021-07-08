Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Bilgin açıkladı!

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kapanan birçok iş yerinde çalışan vatandaşların mağduriyetini gidermek için ödenen nakdi ücret desteğinin bu ay itibariyle sonuna gelindi. 30 Haziran’da sona eren Nakdi ücret desteği ödemelerinin, Haziran ayına ilişkin olan ödemeleri henüz yapılmadı. Nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşlar ise ‘Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?’ sorusunun yanıtını arıyor. Bakan Bilgin ise nakdi ücret ödemeleri konusunda tarih verdi.

Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

Ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlara Nisan 2020’den beri ödenen Nakdi Ücret desteği bu ay itibariyle hesaplara son kez yatırılacak. Nakdi Ücret Desteği normalde her ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyordu. Haziran ayı ödemelerinin de Temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyordu.

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödeneklerinin 5 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılmasının ardından, Nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşların da heyecanlı bekleyişi başladı.

Ancak 8 Temmuz itibariyle henüz hesaplara Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmadı.