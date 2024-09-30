Nakit ödemeye yüzde 10 indirim, kredi kartına yüzde 20 komisyon! 'Uyanık' esnafın vergi oyununa tek çözüm fiş istemek

Pos cihazı çalışmıyor ya da arızalı yanıtı son zamanlarda vatandaşların en çok duyduğu şey olmaya başladı. İş yerlerinin görünür yerlerine IBAN numarasını asan işletmeler, son zamanlarda nakit ödemeye yüzde 10 in dirim yapmaya bile başladı. Pazarcı esnafından lokantaya, züccaciyeden konfeksiyona birçok sektörde başvurulan yeni yöntemle vergiden kaçılmaya çalışıyor.

Fiş de kesmeyen bazı işletmeler, belirli bir miktardaki nakit parayı gün sonu aldıkları Z Raporu'nda göstermeyerek vergiden kaçarken; 'indirim' yaparak da müşteriyi nakit ödemeye davet ediyor.