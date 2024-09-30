Nakit ödemeye yüzde 10 indirim, kredi kartına yüzde 20 komisyon! 'Uyanık' esnafın vergi oyununa tek çözüm fiş istemek

Pos cihazı çalışmıyor ya da arızalı yanıtı son zamanlarda vatandaşların en çok duyduğu şey olmaya başladı. İş yerlerinin görünür yerlerine IBAN numarasını asan işletmeler, son zamanlarda nakit ödemeye yüzde 10 in dirim yapmaya bile başladı. Pazarcı esnafından lokantaya, züccaciyeden konfeksiyona birçok sektörde başvurulan yeni yöntemle vergiden kaçılmaya çalışıyor.
Fiş de kesmeyen bazı işletmeler, belirli bir miktardaki nakit parayı gün sonu aldıkları Z Raporu'nda göstermeyerek vergiden kaçarken; 'indirim' yaparak da müşteriyi nakit ödemeye davet ediyor.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Örneğin bir restoranda arkadaşlarınızla birlikte 3 bin liralık yemek yediniz. Kasada işletme sahibi, hesabınızı nakit ödemeniz halinde sizlere yüzde 5 ila 10 arasında değişen oranlarda indirim yapabileceğini söyledi. Teklif cazip olduğu için fiş talep etmeyi unutabiliyorsunuz ya da görmezden gelebiliyorsunuz. Zaten fiş kesmekten kaçınmak için sizin bu boşluğunuzdan yararlanan ilgili firma KDV, gelir vergisi başta olmak üzere tüm mali yükümlülüklerden sıyrılıyor. Kötü niyetli işletmelerin bu hamlesini boşa çıkaracak en önemli adım müşterinin fiş almayı alışkanlık haline getirmesi.
Oysa Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla temmuz ayında yaptığı düzenlemede, fiş kesmeyenler kadar almayanları da sorumlu tuttu. Düzenlemeyle, e-fatura gibi gider beyanı göstermeyen işletmelere 10 bin ila 100 bin lira arasında ceza kesiliyor. Alışverişlerinde fiş almayan tüketicilere kesilecek ceza miktarının alt limiti 5 bin, üst limiti 50 bin lira olarak belirlendi. Alınan bu caydırıcı önlemler büyük oranda meyvesini vermeye başlasa da fırsatçılar her geçen gün yeni bir yöntemi denemekten geri durmuyor.
İşletmeler arasında kredi kartı kullanmak isteyen vatandaştan yüzde 10 hatta yüzde 20'leri bulan oranda komisyon talep edenler de var.
Normalde işletme sahipleri, kredi kartı tahsilatının ertesi gün hesabına geçmesini istemişse, banka yüzde 3,5’lik bir kesinti yapıyor. Daha sonraki günlerde hesaba aktarılırsa, komisyon oranı düşüyor. İşletme kredi kartı tahsilatının 40 gün sonra hesabına ödenmesini kabul etmişse komisyon oranı sıfırlanıyor.
Banka anlaşmalarına göre, kredi kartı taksiti devreye girerse komisyon oranları daha da yükselebiliyor. Kötü niyetli firmalar ise fahiş komisyon oranı talep ederek, bu yolla hem vatandaşı nakit ödemeye zorlayıp kayıt dışı satış yapabiliyor hem de bankanın keseceği tutarın önemli bir kısmını tüketicinin sırtına yüklüyor.