FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nakit ödemeye yüzde 10 indirim, kredi kartına yüzde 20 komisyon! 'Uyanık' esnafın vergi oyununa tek çözüm fiş istemek

Nakit ödemeye yüzde 10 indirim, kredi kartına yüzde 20 komisyon! 'Uyanık' esnafın vergi oyununa tek çözüm fiş istemek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.09.2024 07:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı harcamalarındaki artış son aylarda dikkat çekerken, vergiden kaçmak isteyen bazı işletmeler ise vatandaşı nakit ödemeye ikna etmeye çalışıyor. Kredi kartı yerine nakitle ödeme ya da IBAN ile ödeme teklif eden bazı esnaf öyle ki yüzde 10 indirim teklifinde bile bulunuyor. Hatta kredi kartıyla ödemekte ısrar eden müşteriden %10-20 oranında komisyon istiyor. Vatandaşa düşen nakit de ödese fiş talep etmek. Uzmanlar ise 'fiş' uyarısında bulunuyor.

Pos cihazı çalışmıyor ya da arızalı yanıtı son zamanlarda vatandaşların en çok duyduğu şey olmaya başladı. İş yerlerinin görünür yerlerine IBAN numarasını asan işletmeler, son zamanlarda nakit ödemeye yüzde 10 in dirim yapmaya bile başladı. Pazarcı esnafından lokantaya, züccaciyeden konfeksiyona birçok sektörde başvurulan yeni yöntemle vergiden kaçılmaya çalışıyor.

Fiş de kesmeyen bazı işletmeler, belirli bir miktardaki nakit parayı gün sonu aldıkları Z Raporu'nda göstermeyerek vergiden kaçarken; 'indirim' yaparak da müşteriyi nakit ödemeye davet ediyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

EN ÖNEMLİ ADIM 'FİŞ' İSTEMEK

EN ÖNEMLİ ADIM 'FİŞ' İSTEMEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Örneğin bir restoranda arkadaşlarınızla birlikte 3 bin liralık yemek yediniz. Kasada işletme sahibi, hesabınızı nakit ödemeniz halinde sizlere yüzde 5 ila 10 arasında değişen oranlarda indirim yapabileceğini söyledi. Teklif cazip olduğu için fiş talep etmeyi unutabiliyorsunuz ya da görmezden gelebiliyorsunuz. Zaten fiş kesmekten kaçınmak için sizin bu boşluğunuzdan yararlanan ilgili firma KDV, gelir vergisi başta olmak üzere tüm mali yükümlülüklerden sıyrılıyor. Kötü niyetli işletmelerin bu hamlesini boşa çıkaracak en önemli adım müşterinin fiş almayı alışkanlık haline getirmesi.

FİŞ VERMEYENE DE ALMAYANA DA CEZA

FİŞ VERMEYENE DE ALMAYANA DA CEZA

Oysa Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla temmuz ayında yaptığı düzenlemede, fiş kesmeyenler kadar almayanları da sorumlu tuttu. Düzenlemeyle, e-fatura gibi gider beyanı göstermeyen işletmelere 10 bin ila 100 bin lira arasında ceza kesiliyor. Alışverişlerinde fiş almayan tüketicilere kesilecek ceza miktarının alt limiti 5 bin, üst limiti 50 bin lira olarak belirlendi. Alınan bu caydırıcı önlemler büyük oranda meyvesini vermeye başlasa da fırsatçılar her geçen gün yeni bir yöntemi denemekten geri durmuyor.

KARTLA ÖDEMEYE YÜZDE 20 KOMİSYON İSTİYORLAR

KARTLA ÖDEMEYE YÜZDE 20 KOMİSYON İSTİYORLAR

İşletmeler arasında kredi kartı kullanmak isteyen vatandaştan yüzde 10 hatta yüzde 20'leri bulan oranda komisyon talep edenler de var.

Normalde işletme sahipleri, kredi kartı tahsilatının ertesi gün hesabına geçmesini istemişse, banka yüzde 3,5’lik bir kesinti yapıyor. Daha sonraki günlerde hesaba aktarılırsa, komisyon oranı düşüyor. İşletme kredi kartı tahsilatının 40 gün sonra hesabına ödenmesini kabul etmişse komisyon oranı sıfırlanıyor.

Banka anlaşmalarına göre, kredi kartı taksiti devreye girerse komisyon oranları daha da yükselebiliyor. Kötü niyetli firmalar ise fahiş komisyon oranı talep ederek, bu yolla hem vatandaşı nakit ödemeye zorlayıp kayıt dışı satış yapabiliyor hem de bankanın keseceği tutarın önemli bir kısmını tüketicinin sırtına yüklüyor.

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı nakit
En Çok Okunan Haberler
Hüseyin Çelik'ten sert sözler! "Bu korkunç" diyerek açıkladı: "Türkiye bundan dolayı düzelmiyor"

Hüseyin Çelik'ten sert sözler! "Bu korkunç" diyerek açıkladı: "Türkiye bundan dolayı düzelmiyor"

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi çıkan olaylar nedeniyle durduruldu!

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi çıkan olaylar nedeniyle durduruldu!

10 dönüme ekti... Para etmeyince arayışa girdi! Bir ilki başardı

10 dönüme ekti... Para etmeyince arayışa girdi! Bir ilki başardı

2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var

2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var

Büyükşehirde toplu taşımaya zam! Yeni tarife belli oldu

Büyükşehirde toplu taşımaya zam! Yeni tarife belli oldu

İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu!

İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.