O gruptakilere faizsiz konut! TOKİ öncelik de sağlayacak: Faturalar için indirim de var

Faizsiz konut imkanı özellikle ev arayışına girenler tarafından araştırılıyor. Kimi grup vatandaşlar ise faizsiz konut hakkından faydalanabilmek hakkına sahip. Buna göre hak sahiplerine %10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı ve faturalar için indirim imkanı bulunmakta.

O gruptakilere faizsiz konut imkanı!

Özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlar faizsiz konut imkanı gelişmelerini ilgiyle takip ediyor.

Kimi gruptaki vatandaşların faizsiz konut kredisinden yararlanma imkanı bulunuyor. Özellikle çalışan işçiler 'meslek hastalığı', memurlar da 'vazife malulü' kapsamında bulunmakta. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz dul, yetim ve gazilerinin de faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunmakta.

Öncelik sıralamasına göre belirlenmiş olan hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak koşuluyla yapılan konutlardan %10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı verilmekte.

Öncelik sıralaması nasıl ayarlanıyor? Öncelik olarak malulün kendisine, faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü durumunda dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlendiyse, bu defa çocuklardan birisine TOKİ tarafından verilmekte.