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  4. Ocak ayı için geri sayım başladı! 'Refah payı verilecek mi?' Muhammet Bayram cevapladı... 7'den 70'e herkes bu sorunun cevabını merak ediyor!

Ocak ayı için geri sayım başladı! 'Refah payı verilecek mi?' Muhammet Bayram cevapladı... 7'den 70'e herkes bu sorunun cevabını merak ediyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.11.2024 14:08
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Ocak ayına artık sayılı gün kaldı. 7'den 70'e herkes yeni maaşlarını merak ediyor. Milyonlarca vatandaş alacağı zammı merak ediyorken Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay açıkladığı enflasyon oranları çok büyük bir önem taşıyor. Vatandaşın aklındaki asıl soru ise, "2025 yılın refah payı verilecek mi?" Ekonomist Muhammet Bayram, emekliden memura milyonlarca vatandaşın aklındaki o soruyu yanıtladı.

Ocak ayına artık sayılı gün kaldı. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi ocak ayındaki zam oranlarını merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen maaş oranları için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru ise 'refah payı verilecek mi?' CNNTÜRK'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, akıllardaki o soruyu da cevapladı.

"REFAH PAYI ÖNGÖRMÜYORUM"

"REFAH PAYI ÖNGÖRMÜYORUM"

Bayram, emekli ve memur maaşları için hükümetin, 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamasını hatırlatarak,"Buna istinaden de ne kadarlık enflasyon farkı varsa en az onun kadar zaten artış yapılacağını biliyoruz. Üstüne refah payının olup olmayacağını kasım ve aralık ayındaki çıkacak enflasyon oranıyla beraber tahmin edebiliriz. Ancak şu anda uygulanan sıkı para politikasından dolayı bir refah payı artışı ben öngörmüyorum" sözlerini kullandı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

4 Aylık enflasyona farkının yüzde 12,06 olduğunu kaydeden Bayram, kasım ve aralık enflasyonlarının kasımda yüzde 2; aralık ayında ise yüzde 1,5 olarak bir enflasyon farkının beklenildiğini belirterek şu cümleleri vurguladı:

"Bunların toplamında 6 aylık enflasyon farkımız yüzde 16 ile yüzde 17 arasında olacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. Yüzde 44'lük oran üzerinden SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ornaı tahmini yüzde 16 ile yüzde 17 arasında kalacak, refah payi için bir şey söylemek şu an için erken. Memur emeklisinin durumu biraz daha farklı. Onlar 1 puan daha düşük alacaklar. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden ve enflasyon farkından zam alıyor. Geçen dönem toplu sözleşmeden yüzde 10; şimdi ise yüzde 6 alacaklar. Arimatik hesaplamadan dolayı yüzde 14-15 civarında bir zam alacaklar"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayındaki ara zam öncesi 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı şu anda 12 bin 500 lira. Peki 2025 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram, en düşük emekli maaşı için şu sözleri sarf etti:

Anahtar Kelimeler:
Memur Zam emekli
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