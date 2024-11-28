Ocak ayı için geri sayım başladı! 'Refah payı verilecek mi?' Muhammet Bayram cevapladı... 7'den 70'e herkes bu sorunun cevabını merak ediyor!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayındaki ara zam öncesi 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı şu anda 12 bin 500 lira. Peki 2025 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram, en düşük emekli maaşı için şu sözleri sarf etti: