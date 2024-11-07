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  4. Ocak ayında asgari ücret ile beraber 8 kalem değişiyor! Stajyer maaşları, kıdem tazminatı, engelli aylıkları, işsizlik maaşlarına kadar her şeye zam gelecek...

Ocak ayında asgari ücret ile beraber 8 kalem değişiyor! Stajyer maaşları, kıdem tazminatı, engelli aylıkları, işsizlik maaşlarına kadar her şeye zam gelecek...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.11.2024 08:54
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Asgari ücretin belirlenmesine artık az bir zaman kaldı. Heyecanla ocak ayında maaşının ne kadar olacağını merak eden asgari ücretli, geri sayıma başladı. Asgari ücretin belli olması ile beraber pek çok kalem de doğrudan etkilenecek. İşsizlik ödeneklerinden kıdem tazminatı tabanına kadar her şeyi etkileyecek olan asgari ücret için Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretli heyecanla ocak ayını bekliyor. Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretli ocak ayında refah seviyesini yükseltecek oranda zam bekliyorken; hükümet ve işveren tarafından asgari ücret için açıklamalar yapılmaya da başlandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekerek, Yaşam standartlarını yükselteceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılar ile bir aradayken asgari ücret için 'yüzde 25'i dile getirdiği ise iddia edilmişti. Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zammın konuşulduğu asgari ücret için ise milyonlarca vatandaş merakla bekliyor.

Aralık ayında ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. 2025 Ocak ayı asgari ücretin belirlenmesi ile beraber birçok kalemede zam gelecek.İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı değişecek.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, ekonomini yönetiminin asgari ücret zammı için gerçekleşen enflasyona göre değil beklenen enflasyona göre zam yapmak istediğini belirterek, "İşçi tarafının ise masaya gerçekleşen enflasyon ve refah payı ilavesiyle oturacağını söylemek mümkün. Bizim tahminimiz asgari ücrete yüzde 30 civarında zam yapılacağı yönünde. Rakama dökmek gerekirse 2025 yılı net asgari ücretinin yaklaşık yüzde 30 artışla 22.102 TL olacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

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Asgari ücret ile beraber pek çok ödemenin de değişeceğini vurgulayan Kurtuluş, işsizlik maaşının asgari ücrete yüzde 80'ini aşmayacağını söyleyerek, "Şu anda işsizlik maaşının tavanı 15 bin 989 TL seviyesinde, eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa bu tutar 20 bin 786 TL’ye yükselecek. İşsizlik maaşının tabanı ise 7 bin 994 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni tutar 10 bin 393 TL olacak" sözlerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Zam asgari ücret 2025
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