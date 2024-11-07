Ocak ayında asgari ücret ile beraber 8 kalem değişiyor! Stajyer maaşları, kıdem tazminatı, engelli aylıkları, işsizlik maaşlarına kadar her şeye zam gelecek...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA İŞSİZLİK MAAŞI 10 BİN LİRA OLACAK

Asgari ücret ile beraber pek çok ödemenin de değişeceğini vurgulayan Kurtuluş, işsizlik maaşının asgari ücrete yüzde 80'ini aşmayacağını söyleyerek, "Şu anda işsizlik maaşının tavanı 15 bin 989 TL seviyesinde, eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa bu tutar 20 bin 786 TL’ye yükselecek. İşsizlik maaşının tabanı ise 7 bin 994 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni tutar 10 bin 393 TL olacak" sözlerini kaydetti.