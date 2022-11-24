FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÖTV MATRAHLARI YÜKSELTİLDİ! Hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak? ÖTV matrahı sonrası yeni fiyatlar...

ÖTV MATRAHLARI YÜKSELTİLDİ! Hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak? ÖTV matrahı sonrası yeni fiyatlar...

24.11.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV matrahı güncellemesi ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Kasım 2022 Perşembe günü yayımlanan kararla birlikte 1600 cc altı otomobillerde alt limit ve üst limit de belli oldu. Bu gelişme sonrası sıfır otomobil almayı düşünen kişiler hangi otomobil ne kadar ucuzladı, fiyatlar ne kadar düştü gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Peki, ÖTV matrahı ile birlikte hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak? İşte ÖTV matrahı sonrası yeni fiyatlar...

ÖTV matrahı düzenlemesi ile ilgili gelişme sonrası detaylar da merak konusu oldu. ÖTV matrahı ile birlikte hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak, sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile motor silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan otomobillerde matrah alt limiti 120.000 TL'den 184.000 TL'ye yükseltildi. Üst limit ise 200.000 TL'den 280.000 TL'ye çıkmış oldu.

ÖTV MATRAHI GÜNCELLEMESİ İLE HANGİ ARACA, NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

ÖTV matrahı güncellemesi ile ilgili düzenleme 24 Kasım 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle otomobil almak isteyen kişiler tarafından günlerdir yakından takip edilen ÖTV matrah güncellemesi detayları da netleşmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah güncellemesine ilişkin kararla motor silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan otomobillerde matrah alt limiti 120.000 TL'den 184.000 TL'ye yükseltildi.

ÖTV matrah düzenlemesi ile silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan araçlarda, üst limit 200.000 TL'den 280.000 TL'ye çıkarıldı.

Öte yandan ÖTV matrah indirimi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan detayda "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası!

Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, ceza ve harçlar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, ceza ve harçlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.