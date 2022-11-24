ÖTV MATRAHLARI YÜKSELTİLDİ! Hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak? ÖTV matrahı sonrası yeni fiyatlar...

ÖTV matrahı düzenlemesi ile ilgili gelişme sonrası detaylar da merak konusu oldu. ÖTV matrahı ile birlikte hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak, sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile motor silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan otomobillerde matrah alt limiti 120.000 TL'den 184.000 TL'ye yükseltildi. Üst limit ise 200.000 TL'den 280.000 TL'ye çıkmış oldu.
ÖTV matrahı güncellemesi ile ilgili düzenleme 24 Kasım 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylelikle otomobil almak isteyen kişiler tarafından günlerdir yakından takip edilen ÖTV matrah güncellemesi detayları da netleşmiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah güncellemesine ilişkin kararla motor silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan otomobillerde matrah alt limiti 120.000 TL'den 184.000 TL'ye yükseltildi.
ÖTV matrah düzenlemesi ile silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan araçlarda, üst limit 200.000 TL'den 280.000 TL'ye çıkarıldı.
Öte yandan ÖTV matrah indirimi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan detayda "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.