ÖTV MATRAHLARI YÜKSELTİLDİ! Hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak? ÖTV matrahı sonrası yeni fiyatlar...

ÖTV matrahı düzenlemesi ile ilgili gelişme sonrası detaylar da merak konusu oldu. ÖTV matrahı ile birlikte hangi otomobile ne kadar indirim yapılacak, sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile motor silindir hacmi bin 600 metreküp altında olan otomobillerde matrah alt limiti 120.000 TL'den 184.000 TL'ye yükseltildi. Üst limit ise 200.000 TL'den 280.000 TL'ye çıkmış oldu.