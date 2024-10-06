Paralar say say bitmedi! Gelin kilolarca altını taşıyamadı... Van'daki aşiret düğününde takı töreni saatler sürdü

Ezdinan ve Pinyanişi aşiretlerinden gelin ve damat hayatlarını birleştirince ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 5 saat süren takı töreni sonrası paralar say say bitmedi. Davetlilere kesilen 200 koyun da tek ikram değildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır