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Paralar say say bitmedi! Gelin kilolarca altını taşıyamadı... Van'daki aşiret düğününde takı töreni saatler sürdü

06.10.2024 10:39
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Binlerce kişi katıldı, altınlar ve paralar havada uçuştu... Van'da gerçekleşen aşiret düğününde takılan paraları 25 kişi anca sayabildi. Gelinin 4 kilo altını taşımakta zorlandığı görülürken damada ise 10 milyon para takıldı.

Ezdinan ve Pinyanişi aşiretlerinden gelin ve damat hayatlarını birleştirince ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 5 saat süren takı töreni sonrası paralar say say bitmedi. Davetlilere kesilen 200 koyun da tek ikram değildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi.

Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.

Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı.

Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici’nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü.

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Van düğün takı aşiret aşiret düğünü
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