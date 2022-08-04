Pazar alışverişinden sonra şimdi de… Bulgaristan vatandaşları listeye mobilyayı da ekledi!

Gıdadan giyime, kozmetikten, temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü buradan karşılayan Bulgar turistler, artık evlerindeki mobilyayı da Edirne’den alıyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye sadece kimliklerini göstererek gelebilen ve akın akın Edirne’ye gelen Bulgar turistler, yaptığı alışverişlerle kent esnafına katkı sağlıyor.

Bulgar turistlerin Edirne’deki alışverişlerinde satın aldıkları ürünler arasına mobilya da girdi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar vatandaşlar, mobilya ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor.

Her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistlerin sadece kimliklerini gösterip gümrüklerden geçişinin başlamasının ardından kentte hareketlilik artarken, bu durum mobilya satıcılarının da yüzünü güldürdü.