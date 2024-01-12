Piyasaların beklediği onay sonrası 10 soruda spot Bitcoin ETF

Soru 3: Hangi şirketler başvuruda bulundu?

2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayının ardından, SEC’e birçok varlık yönetim şirketi, spot ETF için başvurdu. En dikkati çeken yönetimi altındaki varlıkların değeri 10 trilyon dolara ulaşan BlackRock oldu. VanEck ve Fidelity gibi diğer şirketlerin başvuruları ile spot ETF başvurusu dokuza ulaştı. Grayscale, Trust olarak tanımlanan ve GBTC kısaltmasını kullanan fonun spot ETF’ye dönüştürülmesi, Hashdex ise vadeli Bitcoin ETF’sinin spot ETF’ye dönüştürülmesi için başvurdu. SEC'e toplamda 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusu yapıldı.