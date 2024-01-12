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Piyasaların beklediği onay sonrası 10 soruda spot Bitcoin ETF

12.01.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), kripto para ekosistemi için kritik görülen spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamasının ardından gözler, yatırımcıların bu fonlarla ne tür işlemler yapabileceğine odaklandı.

ABD'nin düzenleyici kurumu SEC tarafından 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylanması, kripto para piyasasını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

ABD'de yatırımcıların borsalar üzerinden ulaşabileceği spot Bitcoin ETF'e yönelik merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

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Soru 1: Spot Bitcoin ETF nedir?

Soru 1: Spot Bitcoin ETF nedir?

Spot Bitcoin ETF, kripto para birimi Bitcoin ile sunulan yatırım fonudur. Diğer borsa yatırım fonları (ETF) gibi, menkul kıymet borsaları üzerinden işleme sunuldu.

Soru 2: Başvurular nereye yapılıyor?

Soru 2: Başvurular nereye yapılıyor?

ABD'de ETF başvuruları, SEC'e yapılmaktadır. Onay izni ya da ret kararı, SEC tarafından verilmektedir.

Soru 3: Hangi şirketler başvuruda bulundu?

Soru 3: Hangi şirketler başvuruda bulundu?

2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayının ardından, SEC’e birçok varlık yönetim şirketi, spot ETF için başvurdu. En dikkati çeken yönetimi altındaki varlıkların değeri 10 trilyon dolara ulaşan BlackRock oldu. VanEck ve Fidelity gibi diğer şirketlerin başvuruları ile spot ETF başvurusu dokuza ulaştı. Grayscale, Trust olarak tanımlanan ve GBTC kısaltmasını kullanan fonun spot ETF’ye dönüştürülmesi, Hashdex ise vadeli Bitcoin ETF’sinin spot ETF’ye dönüştürülmesi için başvurdu. SEC'e toplamda 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusu yapıldı.

Soru 4: Komisyonda karar nasıl alındı?

Soru 4: Komisyonda karar nasıl alındı?

Beş üyeli komisyonda karar oy çokluğuyla alındı. SEC Başkanı Gary Gensler ile üyeler Hester Pierce ve Mark T. Uyeda olumlu, üyeler Caroline A. Crenshaw ve Jamie Lizarraga olumsuz oy verdi. Kararın duyurulmasından bir gün önce, SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair paylaşım yapıldı ancak SEC Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, ETF'lere henüz onay verilmediğini açıkladı. Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin başta olmak üzere kripto para fiyatları hızlı değişim gösterdi.

Soru 5: Daha önce hangi ETF’ler kabul edilmişti?

Soru 5: Daha önce hangi ETF’ler kabul edilmişti?

ABD’de ilk Bitcoin ETF başvurusu 2013'te yapıldı. SEC, 2021 yılına kadar onlarca vadeli ve spot başvuruyu reddetmişti. 2021 yılında ilk olarak ProShares’in vadeli Bitcoin ETF başvurusu kabul edilmiş, BITO kısaltmasını kullanan ETF, Chicago Ticaret Borsası (CME) üzerinden işlemlere açılmıştı. SEC tarafından 10 Ocak'ta kabul edilen 11 başvuruyla ABD'de spot Bitcoin ETF’leri de işlemlere açılmış oldu. ABD'de bu fonlarda ilk işlem gününde yaklaşık 4,6 milyar dolarlık işlem hacmi oluştu. Dünya genelinde ise ilk olarak 2021 yılında Kanada’da spot Bitcoin ETF’leri işlem görmeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin etf onay
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