Prim borcu olan Bağ-Kurlular dikkat! Yüzde 63 indirim ve kredi desteği ile 9 bin TL'ye kadar iniyor

‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’ yasası ile SGK, prim ve vergi borçları, trafik cezası başta olmak üzere borçların yeniden yapılandırılarak peşin veya taksit ile ödenmesine fırsat sunuyor. Bağkurlular için sunulan büyük fırsatın başvuruları 1 Temmuz'da başlıyor ve 1 Kasım'da bitiyor.

Dikkat! Yüzde 63 indirim ve kredi desteği ile 9 bin TL'ye kadar iniyor...

Yapılandırdıkları prim borçlarını veya ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarının ödenmesi halinde emekli olup aylık bağlatabilecek vatandaşlara Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank aracılığıyla kredi verilecek. Yani krediyle emeklilik imkanı sağlanacak. Bunun için borcun peşin ödeneceği 1 Kasım’a kadar başvurular alınacak. Verilecek kredinin vadesi 36 ay, aylık faizi ise yüzde 1.55 olacak. Kredi taksitleri, vatandaşın emekli maaşından alınacak. Emekli maaşından kredi taksitleri kesilecek.

1-30 NİSAN ÖNCESİ SİLİNECEK Eğer Bağkur’lu yapılandırma kapsamında borcunu ödemez ise 30 Nisan 2021'den önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurulacak ve prim borçları silinecek.

Söz konusu sigortalıların faaliyetleri sürüyor ise sigorta 1 Mayıs 2021 itibarıyla tekrardan başlayacak. Örnek vermek gerekirse ilk kez 1 Aralık 2020 tarihinde Bağkur kapsamında tescili yapılan sigortalı 30 Nisan 2021'e de hiç prim ödemesi yapmamış olsun. Bağkur kapsamındaki faaliyeti halen devam ediyor olsun. 1 Kasım 2021'e kadar da ödeme yapmazsa veya bu borcunu yapılandırmazsa 1 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arası sigortalılığına ilişkin prim borçları silinir ve bu tarih aralığındaki sigortalılık süresi durdurulur. Bu sigortalının Bağkur kapsamındaki sigortalılığı 1 Mayıs 2021’den itibaren yeniden başlatılacak.

Sunulan bir diğer fırsat ise ihya (canlandırma). Bağkur’lular, 1 Kasım 2021’e dek talep etmeleri durumunda ihya ile daha önceki düzenlemelerle durdurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncellenmiş tutar üzerinden ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanına sahip olacak.