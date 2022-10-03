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Prim ve yaş hesabı yapanları ilgilendiriyor! EYT ile birlikte tüm emeklilik sistemi değişecek

03.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli gelişme yaşandı. EYT ile ilgi çalışmalar hızlanırken emeklilik sistemini değiştirecek bir düzenleme için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderileceğini duyurmuştu. Peki prim gün sayısı nasıl eşitlenecek? İşte emeklilik sistemiyle ilgi son dakika haberinin detayı...

Emekli olmayı bekleyenler dikkat! Milyonlarca kişi EYT için gözünü Aralık ayına çevirmişken emeklilik sistemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ‘prim gün sayısı’ ile ilgili çok kritik bir detayı açıklamıştı. Bağ-Kur ile SSK emeklilik sistemi için aradaki prim farklılığının giderileceğini duyurmuştu. Peki “Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek?” İşte emeklilikle ilgili yaşanan gelişmenin detayları…

İŞLEMLER SGK ALTINDA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

İŞLEMLER SGK ALTINDA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Türkiye'de 2008 yılında yapılan reform ile tüm sosyal güvenlik kurumları bir çatı altında toplandı. Böylece daha önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı adı altında yürütülen işlemler Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiş oldu. Ancak bu reforma rağmen kurumlar arasında bir norm birliği de sağlanmadı. Tüm kurumlarda emeklilik işlemleri, emekli maaşı bağlama sistemleri farklı olarak uygulanmaya devam ediyor.

FARKLI HESAPLAMA SİSTEMLERİ UYGULANIYOR

FARKLI HESAPLAMA SİSTEMLERİ UYGULANIYOR
Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emekli olmak için bekleme süreleri ve prim gün şartları farklılık gösteriyor. Yine emekli maaşı hesaplanırken de farklı hesaplama sistemleri uygulanıyor.
Bu noktada Bağ-Kur mensuplarının emeklilik şartları SSK'ya göre daha zor. Çünkü daha fazla prim biriktirmek zorundalar.

7200 VE 9000 GÜN PRİM ŞARTI

7200 VE 9000 GÜN PRİM ŞARTI
Örneğin 1995 yılında Bağ-Kur'lu bir kadın sigortalı 7.200 gün (20 yıl) prim biriktirmek zorundayken erkek Bağı-Kur'lu sigortalı için bu şart 25 yıl yani 9.000 günü buluyor. Aynı tarihte işe giren bir SSK'lı ise 570 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Dolayısıyla bir Bağ-Kur'lu 9.000 gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK'lı bir çalışanı 5.750 gün ile emekli oluyor üstelik daha fazla da emekli maaşı alabiliyor.

FARK ORTADAN KALKACAK

FARK ORTADAN KALKACAK
Önceki gün açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir" İfadelerini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
prim emekli
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