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Promosyon bilmecesi: 35 bin lira alan da var 300 lira da! Şikayet yağıyor

16.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyonları gündemi meşgul ederken bir yeni gelişme de diğer kurumlarda çalışanların alacağı maaş promosyonları oldu. Bazı kurumlarda çalışanlar için 35 bin liraya varan peşin promosyon parası ödenirken, polislere aylık sadece 300 lira ödendiği ifade edildi. Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer konuya ilişkin her gün yüzlerce mesaj aldığını ifade ederek, “Bazıları ‘5 yılda 18 bin lira eder’ diye hesaplar yapıyor. Bu hesapların hiçbir yeri doğru değil” dedi.

2007 yılında çıkarılan 21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu görevlilerine aylık maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmasının önü açıldı. 2010 yılındaki 17 numaralı genelgede de, “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır” ifadesiyle paranın tamamının çalışanın hakkı olduğu açık ve net bir şekilde vurgulandı. Bu çerçevede kamu kurumları bankalarla anlaşmalar yaptı. Özellikle son dönemde bankacılık sektörünün kârlılığı Türkiye ekonomisinin genel durumunun aksine 4-5 kat artınca promosyon rakamları da hızla yükselmeye başladı.

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PROMOSYONLAR 30-35 BİN LİRAYA ÇIKTI

Özellikle son dönemde emeklilere verilen promosyonlar 8 bin liraya kadar yükselirken, bu rakam diğer kurumlarda çalışanlar için 30-35 bin liraya kadar yükseldi. Piyasada bu rakamlar konuşulurken polislere aylık sadece 300 lira ödendiği ortaya çıktı.

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POLİSLERE 300 LİRA ÖDEME

Sözcü’de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 18 Mart'ta Vakıfbank'la imzaladığı protokole göre merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin (yaklaşık 330 bin) maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yapılacağını açıklamıştı.

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“DİĞER KURUMLARA GÖRE ÇOK DÜŞÜK”

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, polislerin diğer kamu kurumlarında çalışanlara göre çok daha düşük promosyon almaktan şikayetçi olduğunu açıkladı. Her gün yüzlerce polisten mesaj aldığını kaydeden Sezer, “İmzalanan bu protokol henüz tam olarak yürürlüğe dahi girmeden personele faydasız bir hal aldı ve değiştirilmesi zorunlu bir hale geldi. Meslektaşlarımız bu durumun mağduru oldu. 1500-2000 kişilik kurumlar dahi, bankalarla tamamı peşin olmak üzere 25-30 hatta 35 bin lira karşılığında 3 yıllık anlaşmalar imzaladı. 330 bin kişilik bir teşkilatın 300 liraya 5 yıllık anlaşma yapması adil değildir. Bazıları 5 yılda 18 bin lira eder diye hesaplar yapıp EGM’nin protokolünü savunmaya kalkıyor. Bu hesapların hiçbir yeri doğru değil. Biri peşin bugün alınıyor, diğeri 5 yılda. 3 bin kişilik bir kurumla 330 bin kişilik kurumun pazarlık gücü kıyaslanamaz. Promosyon çok daha yüksek olacağına yarısı bile değil” şeklinde yorumda bulundu.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR (16 Ağustos Salı)

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK

Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

3 yıllık taahhütle, aylığı 1 bin 499 TL’ye kadar olanlar için 4 bin 850 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL arasına 6 bin TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri için 7 bin 250 TL promosyon ödeniyor. 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 100 TL ek nakit ödül alabiliyor. İlk kez kredi kartı alan veya promosyon tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanyadan sonra toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon alıyor. Böylece promosyon miktarı 7 bin 500 liraya ulaşabiliyor.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon
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