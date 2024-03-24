Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti! Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"Yerel olarak bakıldığında da bizlerin de amacı Kastamonu’da koyunculuğun geliştirilmesi, ahırlarımızın kapasitesinin arttırılması ve dolayısıyla Kastamonu’nun et piyasasında küçükbaş etin daha da fazla arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede 2022 yılında başladığımız projemizde ilk etapta 11, ikinci etapta da 9 çiftçimizi yararlandırdık. Geçtiğimiz yıllarda verilen kredi tutarı 250 bin lira iken bu rakam 400 bin liraya arttırıldı.

2022 yılında projeye başladığımızda ilk etapta 60 tane başvurumuz vardı fakat Ziraat Bankasından onay alabilen 11 çiftçimiz oldu. 2023 yılında ikince etaptan 9 çiftçimiz yararlanırken, üçüncü etap için de 9 çiftçimiz projeden faydalandı. Bu yıl da müracaatların daha da üstüne çıkmayı bekliyoruz. Bizleri arayan çok, talep çok fazla. Özellikle gençlerin dikkatini çeken bir proje. Buradaki çiftçimiz bizden geçen yıl 100 koyun almıştı. 140 tane kuzu satmış. Bu şekilde olunca şimdi başvurmayı düşünenlere örnek olmuş oluyor hem de köyüne dönerek en azından yeni bir gelir kapısı sağlarken tarımsal üretime de katkı sağlıyor. Bu da gençlerimize güzel bir örnek olmuş oldu”