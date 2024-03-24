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  4. Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti! Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı

Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti! Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı

24.03.2024 11:12
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Ankara’daki işinden ayrılarak Kastamonu’nun Araç ilçesindeki köyüne dönen Metehan Gökçen, devlet desteğiyle aldığı 100 koyun sayesinde koyun yetiştiriciliği yapmamaya başladı. Gökçen, gelirini Ankara'da çalıştığı iş yerinden aldığı ücretin 3 katına çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Valilikler ve Ziraat Bankası aracılığıyla 2022 yılında hayata geçirilen ve 2024 yılından itibaren 2 yıl daha uzatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinden destek alan Metehan Gökçen, koyun yetiştiriciliğine başladı. Gökçen kısa sürede gelirini üç katına çıkardı. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

KREDİ LİMİTİ YÜKSELDİ

KREDİ LİMİTİ YÜKSELDİ

Proje çerçevesinde Kastamonu'da koyun varlığının artırılması, üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile küçükbaş hayvan varlığının artırılması, köyden kente göçü önleyerek atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılarak, bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması ve istihdamın sağlanması amaçlanıyor. Geçen yıllarda 200 bin TL kredi limiti olan projede, yeni dönem protokolü ile 2026 yılına kadar 400 bin TL kredi limiti ile devam edecek. 1 yıl ödemesiz olarak çiftçileri destekleyecek olan projede 7 yıl vade ile geri ödeme yapılabilecek.

ŞEHİR HAYATINI BIRAKIP KÖYE YERLEŞTİ

ŞEHİR HAYATINI BIRAKIP KÖYE YERLEŞTİ

Kastamonu'da projeden 29 üretici faydalandı. Projeden faydalanmak isteyen Metehan Gökçen de Ankara'daki işinden ayrılarak köyüne dönmeye karar verdi. Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Karasu köyüne yerleşen Gökçen, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinden faydalanarak 100 koyun aldı. Metehan Gökçen, 1 yıl içerisinde 140 kuzu üreterek satışını yaptı. Bu sayede Ankara'daki gelirinin üç katından daha fazla gelir elde eden Gökçen, koyun üretimini geliştirmek için yeni projeler hazırlayarak teşviklerden yararlanmak istediğini söyledi.

2022 yılında başlatılan proje çerçevesinde kendi işletmesini kuran Gökçen'i ziyaret eden Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Geçen yıl 100 baş koyun almıştı, inşallah bu yıl da devam ettirerek sürüsünü daha da arttırmak istiyor. Bizler proje başvurusu aldıktan sonra dosyayı Ziraat Bankasına gönderiyoruz. Ziraat Bankasından da kredi onayı geldikten sonra Valiliğimize onaya sunuluyor ve Valimizin onayından geçtikten sonra çiftçilerimiz bu projeden yararlanabiliyor." dedi.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"Yerel olarak bakıldığında da bizlerin de amacı Kastamonu’da koyunculuğun geliştirilmesi, ahırlarımızın kapasitesinin arttırılması ve dolayısıyla Kastamonu’nun et piyasasında küçükbaş etin daha da fazla arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede 2022 yılında başladığımız projemizde ilk etapta 11, ikinci etapta da 9 çiftçimizi yararlandırdık. Geçtiğimiz yıllarda verilen kredi tutarı 250 bin lira iken bu rakam 400 bin liraya arttırıldı.

2022 yılında projeye başladığımızda ilk etapta 60 tane başvurumuz vardı fakat Ziraat Bankasından onay alabilen 11 çiftçimiz oldu. 2023 yılında ikince etaptan 9 çiftçimiz yararlanırken, üçüncü etap için de 9 çiftçimiz projeden faydalandı. Bu yıl da müracaatların daha da üstüne çıkmayı bekliyoruz. Bizleri arayan çok, talep çok fazla. Özellikle gençlerin dikkatini çeken bir proje. Buradaki çiftçimiz bizden geçen yıl 100 koyun almıştı. 140 tane kuzu satmış. Bu şekilde olunca şimdi başvurmayı düşünenlere örnek olmuş oluyor hem de köyüne dönerek en azından yeni bir gelir kapısı sağlarken tarımsal üretime de katkı sağlıyor. Bu da gençlerimize güzel bir örnek olmuş oldu”

"YENİ PROJELERİM VAR"

"YENİ PROJELERİM VAR"

Yaptığı işi çok sevdiğini belirten Metehan Gökçen ise “Projeden faydalanarak 100 koyun aldım. Anaç koyunlarımızı alarak 1 yıllık bir süreç zarfında kuzu elde ettik. 100 koyundan hemen hemen 140 kuzu doğdu. Randıman olarak memnunum. Yavrulama sürecinde mutlu olduğum için ben de heves ettim. İşi daha da ileriye götürebilmek için daha farklı hedeflerimiz ve projelerim bulunuyor. Bu şekilde işimde ilerlemek istiyorum” diye konuştu.

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