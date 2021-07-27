Şeref aylığı ne kadar? Şeref aylığına nasıl başvuru yapılır? Kimlere verilir?

Sporculara verilen şeref aylığı için bazı şartlar bulunuyor. Bu aylık her sorcuya verilemeyeceği gibi, her teknik ekibe de verilememektedir. En önemli şart takım veya bireysel başarının olimpiyat komitesi tarafından belirlenen spor dallarından birinde birincilik, ikincilik veya üçüncülüktür. Engelli sporcular ve engelli teknik direktörlerde ise şartlar farklılık göstermektedir. İşte şeref aylığı başvurusu ile ilgili ayrıntılar…

ŞEREF AYLIĞI NE KADAR?

Dünya şampiyonluğu elde etmiş sporculara devlet tarafından şeref aylığı bağlanıyor. Şeref aylığı, başarının derecesine göre asgari ücretin yüzde 100’ü ile yüzde 140’ı arasında veriliyor. Ancak bu tutar, geçen yıl 900 liraya indirildi.

KİMLERE ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMAKTADIR? Müsabakaların yapıldığı dönem itibariyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dalları içinde kabul edilmiş spor dallarının büyükler kategorisinde takım halinde ya da ferdi olarak birinci, ikinci ya da üçüncü olmuş amatör sporculara bağlanır.

Olimpiyat veya Dünya şampiyonalarında takım olarak birinci olan amatör sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine 40 yaşını doldurmaları veya 40 yaşını doldurmamalarına rağmen %40 oranında engelli olmaları halinde sporcu şeref aylığı bağlanmaktadır.

ŞEREF AYLIĞI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR? Kapsamdaki kişilerin müracaatlarının öncelikle ilgili federasyonlara yapılması gerekmektedir. Federasyonlarca talep üzerine düzenlenen belgeler Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Gençlik Spor Genel Müdürlüğünce bu belgeler Cumhurbaşkanı Kararı alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir. Cumhurbaşkanı Kararı ve talebin kurumumuza intikal ettirilmesi halinde aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.