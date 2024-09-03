SGK'dan yazı alana istisna! Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart... Sigorta başlangıcınızı hemen kontrol edin: İstifa etseniz bile para alabilirsiniz

İKİNCİ DÖNEM: 8 EYLÜL 1999- 30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALILAR

İlk defa sigortalı olunan 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7 bin günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7 bin günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olanlar (1999 girişliler için 25 yıl bu yıl 9 Eylül'de dolacak) yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.