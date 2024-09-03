SGK'dan yazı alana istisna! Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart... Sigorta başlangıcınızı hemen kontrol edin: İstifa etseniz bile para alabilirsiniz

Emeklilik tarihini merak eden çalışanların bir diğer araştırdıkları konu ise kıdem tazminatı. Bilindiği gibi kıdem tazminatı alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bununla birlikte tazminat alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak da isteniyor. Dolayısıyla istifa ederek tazminat almak mümkün değil. Fakat istisnaları da var.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince bu istisnalardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Dolasıyla prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son işyerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor. Bu noktada emeklilikte yaş dışındaki şartları işe giriş tarihi belirliyor. Bu tarihlere bakıldığında ise üç dönem göze çarpıyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün primin olması isteniyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son işyerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor.
İlk defa sigortalı olunan 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7 bin günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7 bin günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olanlar (1999 girişliler için 25 yıl bu yıl 9 Eylül'de dolacak) yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.
1 Mayıs 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar bu dönem kapsamına giriyor. Burada kıdem tazminatı alabilmek için prim şartı 7200 güne çıkıyor. Kadın erkek fark etmeden tüm sigortalılar 7200 günü doldurduklarında kıdem tazminatını alabiliyor. Bu kadar primi olmayan ancak 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için yeni şartlar oluşuyor.
2008 tarihinden 2016 yılına kadar her yıl 100 gün artarak primler hesaplanıyor. Bu durumda 4600 gün ile 5400 gün arasında primi tamamlayanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Burada işe girişe göre prim şartı da belirleniyor. Buna göre şartlar şöyle oluşuyor Bu şart aynı zamanda kısmi emeklilik için de geçerli oluyor.