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  4. SGK'dan yazı alana istisna! Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart... Sigorta başlangıcınızı hemen kontrol edin: İstifa etseniz bile para alabilirsiniz

SGK'dan yazı alana istisna! Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart... Sigorta başlangıcınızı hemen kontrol edin: İstifa etseniz bile para alabilirsiniz

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.09.2024 08:07
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SGK'da sigortalı olan her çalışanın en çok merak ettiği konu kıdem tazminatı. Yasalara göre istifa edenler kıdem tazminatı alamada da bu durumun istisnaları mevcut! Yapılması gereen SGK'dan yazı almak! 1999 sonrası 25 yıl gerekirken 2008 sonrası prim yeterli sayılıyor. İşte yıl yıl kıdem tazminatı almada gerekli olan şartlar ve haberin detayları...

Emeklilik tarihini merak eden çalışanların bir diğer araştırdıkları konu ise kıdem tazminatı. Bilindiği gibi kıdem tazminatı alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bununla birlikte tazminat alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak da isteniyor. Dolayısıyla istifa ederek tazminat almak mümkün değil. Fakat istisnaları da var.

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4600 GÜN İLE TAZMİNAT

TAZMİNATTA İSTİSNA

TAZMİNATTA İSTİSNA

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince bu istisnalardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Dolasıyla prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son işyerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor. Bu noktada emeklilikte yaş dışındaki şartları işe giriş tarihi belirliyor. Bu tarihlere bakıldığında ise üç dönem göze çarpıyor.

BİRİNCİ DÖNEM: 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR

BİRİNCİ DÖNEM: 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün primin olması isteniyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son işyerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor.

İKİNCİ DÖNEM: 8 EYLÜL 1999- 30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALILAR

İKİNCİ DÖNEM: 8 EYLÜL 1999- 30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALILAR

İlk defa sigortalı olunan 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7 bin günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7 bin günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olanlar (1999 girişliler için 25 yıl bu yıl 9 Eylül'de dolacak) yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM: 1 MAYIS 2008 SONRASI SİGORTALILAR

ÜÇÜNCÜ DÖNEM: 1 MAYIS 2008 SONRASI SİGORTALILAR

1 Mayıs 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar bu dönem kapsamına giriyor. Burada kıdem tazminatı alabilmek için prim şartı 7200 güne çıkıyor. Kadın erkek fark etmeden tüm sigortalılar 7200 günü doldurduklarında kıdem tazminatını alabiliyor. Bu kadar primi olmayan ancak 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için yeni şartlar oluşuyor.

KIDEM TAZMİNATINDA YIL YIL KURALLAR

KIDEM TAZMİNATINDA YIL YIL KURALLAR

2008 tarihinden 2016 yılına kadar her yıl 100 gün artarak primler hesaplanıyor. Bu durumda 4600 gün ile 5400 gün arasında primi tamamlayanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Burada işe girişe göre prim şartı da belirleniyor. Buna göre şartlar şöyle oluşuyor Bu şart aynı zamanda kısmi emeklilik için de geçerli oluyor.

Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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