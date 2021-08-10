SGK hizmet dökümü ile ilgili bilinmeyen detay! O harfler başınıza iş açabilir!

Hemen herkes çalışma hayatına başladığında sigorta girişinin yapılıp yapılmadığına bakmak için e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümüne bakıyor. Her ne kadar sigorta başlangıç tarihimize, maaşımız üzerinden sigorta yapılıp, yapulmadığına dikkat etsek de dikkat etmemiz bir diğer unsur ise dökümün başındaki harfler. Peki SGK dökümündeki harfler neyi ifade ediyor? Mutlaka öğrenin yoksa başınıza bela olabilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

Emekli olabilmek için aranan en önemli şart SGK prim ödemeleri. İşe başlayan hemen herkes yaşını tamamladığında emekli olabilmek için e-Devlet üzerinden sunulan SGK hizmet dökümüne bakıyor. Bu belgede sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz. Ancak primlerinizin geçerli olması için mutlaka fiili çalışmanız olmalı. Halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali ileride başınıza iş açabilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNÜZDEKİ HARFLER YÜZÜNDEN EMEKLİLİKTEN OLABİLİRSİNİZ E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız aman dikkat! Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.

BU HATALARA SAKIN DÜŞMEYİN! *İş yeri sahibiyseniz kimseye 'hatır sigortası' yapmayın.

*Fiilen çalışmayan kimseleri iş yerinizde çalışıyormuş gibi bildirmeyin. Sonuçta primler silindiği gibi siz de ceza alırsınız.